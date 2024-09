Ríos exalta Estevão e ressalta disputa por posição no Palmeiras: 'Gosto de competir'

Richard Ríos ingressou no Palmeiras em março de 2023 e logo foi se tornando peça importante para o treinador Abel Ferreira. O meio-campista, no entanto, disputa a vaga de titular com outros grandes jogadores. Ele comentou a forte concorrência

"Eu gosto de competir. E aí você vê ao seu lado meio-campistas muito bons e você tem então que desempenhar o seu melhor, estar sempre brigando, sempre preparado 100% para quando o treinador precisar. Então acho que isso vai falar muito de você e seus colegas. Aqui estamos falando de jogadores de seleção e jovens promessas, como o Estevão ou o Luis Guilherme, que já foi embora (ao West Ham, da Inglaterra)", disse à Fifa.

Revelado pelo Flamengo, o colombiano foi emprestado ao Mazatlán, do México, e sofreu uma grave lesão após apenas cinco jogos. Quando retornou ao Brasil se transferiu ao Guarani, com o objetivo de ter mais minutos em campo.

"O time (Guarani) estava, acho, no 15º lugar e parecia que iria cair para a Série C. Mas eu fui. Eu queria ter minutos. Depois de uma lesão a gente quer jogar sempre. E o que aconteceu foi o que o Guarani conseguiu sair daquela situação. Depois a gente jogou o Paulista e, por sorte, no nosso último jogo, contra o Palmeiras, e hoje estou aqui", comentou.

Com seu bom desempenho no Palmeiras, Richard Ríos foi convocado para defender sua seleção nacional pela primeira vez em 2023. Apesar de não ser muito utilizado no começo, ele foi ganhando seu espaço.

Richard Ríos se tornou um dos principais jogadores da Colômbia, principalmente após suas grandes atuações na Copa América. O jogador do Palmeiras comentou um pouco dos bastidores da seleção colombiana.

"O que eu sempre falo é que, para sustentar, o time tem que ser família primeiro, então é isso que a gente foi desde que o primeiro dia que a gente chegou lá na Copa América, por exemplo. A briga por vaga na seleção também é muito boa, mas a gente não tem vaidade", falou.

"Essa sequência demonstra que não é só o trabalho feito para a Copa América ou para as eliminatórias. É um trabalho de longo prazo da comissão técnica e nossos jogadores. Um trabalho fenomenal. Fico feliz de participar daquele dessa seleção e orgulhoso de ser colombiano", acrescentou.

Richard Ríos defenderá a Colômbia nos próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Peru e Argentina, dias 6 e 10 de setembro, respectivamente.