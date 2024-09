Ramón vê opções aumentarem, mas sofre para encontrar camisa 9 ideal no Corinthians

O leque de opções aumentou, mas o técnico Ramón Díaz tem sofrido para encontrar o camisa 9 ideal do Corinthians. O treinador tem alternado titulares nos últimos jogos e vê os centroavantes da equipe oscilarem.

Principal nome do Timão no setor, Yuri Alberto não vive grande fase. Ele colecionou bons números durante a estadia do português António Oliveira, mas caiu de rendimento desde a chegada de Ramón.

Ainda no início da passagem do argentino, o jogador, aliás, teve que se ausentar do time. Ele foi submetido a cirurgia para a retirada de vesícula e ficou fora de seis jogos da equipe. Neste período, Ramón Díaz deu oportunidade a Pedro Raul e a Giovane, mas nenhum dos dois correspondeu.

Recentemente, Pedro Raul teve três chances como titular. Ele chegou a dar uma assistência no duelo contra Red Bull Bragantino, pela Sul-Americana. No entanto, poucos dias depois, desperdiçou oportunidades diante do Fortaleza, na Arena Castelão, e sequer foi relacionado para a partida contra o Flamengo, no último domingo.

Giovane também teve algumas chances, mas também não chamou atenção. Yuri Alberto retornou de cirurgia no jogo contra o Fortaleza, quando entrou na etapa final e, assim como Pedro, também foi criticado por desperdiçar uma boa chance de gol.

Na últimas semanas, porém, um novo nome surgiu: Hector Hernández. Ele ganhou minutos contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, e recebeu uma oportunidade como titular diante do Flamengo, mas foi expulso.

O compromisso contra o Botafogo está marcado para dia 14 de setembro, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O time ainda figura na zona de rebaixamento da Série A do Brasileiro, com 25 pontos conquistados.