Presidente da FPF nega redução do calendário do Paulistão em 2025

O presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, negou nesta quinta-feira a possibilidade de redução do calendário do Campeonato Paulista de 2025. O mandatário afirmou que a mudança não chegou a ser discutida.

"Não foi discutida (mudança no formato) e não há nenhuma possibilidade de redução do calendário do Estadual", disse Reinaldo, em evento de anúncio da Petrobras como nova patrocinadora das competições do futebol feminino paulista, na sede da FPF.

Portanto, o formato da competição permanecerá o mesmo dos últimos anos. Cada equipe terá 12 jogos na primeira fase, e os dois melhores colocados dos quatro grupos garantirão vaga no mata-mata. Os times que se classificarem à final irão disputar, ao todo, 16 partidas.

Em julho deste ano, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, sugeriu uma possível redução dos jogos do Estadual, tendo em vista o extenso calendário do futebol brasileiro. O treinador português disse ser a favor dos Estaduais e afirmou que a receita deve ser dividida com os clubes menores que participam dos torneios.

"Já disse à minha direção o que devemos fazer. A receita tem que ser dividida. Para reduzirem os números dos jogos, esses clubes menores têm que ter uma parcela maior de dinheiro. Se o Palmeiras recebe 20, tem que passar a receber apenas 15. É preciso um pouco de coragem para colocar o futebol brasileiro acima de tudo. Mais cedo ou mais tarde vão fazer, porque acredito que quando temos pessoas certas nos lugares certos, as coisas acontecem", disse Abel, após vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O sorteio da fase de grupos da próxima edição do Campeonato Paulista ainda será realizado pela FPF. A tendência é que a definição das chaves ainda ocorra em 2024.