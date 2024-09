Portugal x Croácia: onde assistir ao jogo pela Liga das Nações

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), no estádio da Luz, pela primeira rodada da Liga das Nações.

A partida terá transmissão ao vivo do sportv (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As seleções estão no Grupo A, que também conta com Polônia e Escócia. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Portugal tem Cristiano Ronaldo e venceu três dos últimos cinco jogos. O atacante de 39 tenta uma retomada na seleção após passar em branco na última Eurocopa.

Já a Croácia conta com Luka Modric e quer dar resposta após queda precoce na Eurocopa. A seleção foi eliminada ainda na fase de grupos.

Portugal x Croácia

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Data e horário: 5 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Transmissão: sportv