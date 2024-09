Por que prisão de Deolane pode melar negociação do Corinthians com Depay?

O Corinthians negocia a contratação do atacante Memphis Depay, mas o acordo com o holandês ganhou mais um grau de dificuldade.

Por que a negociação ficou mais difícil?

O principal motivo é por causa da Esportes da Sorte. A patrocinadora do Corinthians está envolvida em uma megaoperação que culminou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra.

Na operação policial 'Integration', os agentes apreenderam joias e dinheiro do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. Além disto, uma parte do dinheiro da empresa foi bloqueado.

A Esporte da Sorte seria a principal parceira na contratação do holandês. A empresa estaria disposta a pagar quase 90% do salário do atacante, mas, diante do novo cenário, pediu um tempo para decidir se vai conseguir realizar o investimento.

Mesmo sem a empresa, o clube acredita que pode manter a oferta feita ao jogador. A direção corintiana confia que, no caso de o contrato com a Esportes da Sorte ser interrompido, o Corinthians conseguiria um novo patrocinador capaz de assegurar o pagamento a Depay.

O Alvinegro ofereceu vencimentos de R$ 2,5 milhões mensais ao ex-jogador do Atlético de Madrid. O holandês, porém, ainda não deu a resposta.

Flamengo entra na disputa

Com a grave lesão de Pedro, o rubro-negro mapeia o mercado em busca de um novo atacante. O nome de Memphis Depay está na lista dos dirigentes.

Pedro sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo durante treinamento da seleção brasileira, no CT do Athletico, em Curitiba. O retorno aos gramados será em 2025.