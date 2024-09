Pedri destaca melhora física do Barcelona após chegada de Flick: "Trabalhamos muito mais do que antes"

O meio-campista Pedri destacou nesta quinta-feira a melhora física do Barcelona após a chegada do técnico Hansi Flick e sua comissão técnica. O jovem espanhol, de 21 anos, ainda elogiou os novos preparadores físicos da equipe.

"No clube, trabalhamos muito mais do que antes. Acho que os preparadores físicos que chegaram estão nos fazendo muito bem. Trabalhamos muito duro e você pode ver isso na partida. A equipe não cai depois de 70 ou 80 minutos, mas mantém o nível físico", disse em entrevista ao Mundo Deportivo.

Ainda sobre questões físicas, ele ainda comentou sobre como foi esse início de temporada, com menos tempo de preparação por conta da disputa da Eurocopa.

"É verdade que chegamos mais tarde, mas quando você conversa com os caras que fizeram a pré-temporada, eles dizem que trabalharam muito. Muita força, muitos exercícios físicos. E quando chegamos, eles nos deram um empurrãozinho final até o início dos jogos. Agora, com a competição, é diferente", explicou.

Na última temporada, Pedri sofreu com lesões e ficou de fora de diversos jogos. Ao todo, ele realizou 38 partidas, sendo 34 pelo Barcelona e quatro pela Espanha. Em 2024/25, o meio-campista já entrou em campo em quatro oportunidades e marcou um gol.

O início de trabalho de Hansi Flick vem sendo animador e o Barça ganhou os quatro confrontos que teve, todos pelo Campeonato Espanhol. Além dos placares positivos, o desempenho também impressiona e a forma de atacar e pressionar da equipe vem sendo um dos destaques na competição.

Por conta da pausa para a Data FIFA, o Barcelona só volta a campo no próximo dia 15, às 11h15 (de Brasília), diante do Girona, no Estádio Montilivi, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.