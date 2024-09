Paysandu é derrotado pelo Amazonas em casa e perde chance de se afastar do Z4 da Série B

Na noite desta quinta-feira, a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. O Paysandu foi derrotado pelo Amazonas, por 1 a 0, no Estádio Leônidas Sodré de Castro. Matheus Serafim marcou logo no início da partida e selou o revés dos donos da casa.

O resultado fez com que o Paysandu se mantivesse próximo à zona de rebaixamento da Segunda Divisão nacional. O clube paraense ocupa a 15ª posição, com 27 pontos, e perdeu a chance de se afastar do Z4. Do outro lado, o Amazonas ganhou posições na tabela. A equipe amazonense chegou aos 35 pontos e pulou para a oitava colocação momentaneamente, uma vez que a rodada teve início na última quarta-feira.

Os dois clubes, agora, retornam aos gramados neste sábado pela 26ª rodada da Série B. O Paysandu recebe o Guarani, no Leônidas Sodré de Castro, às 17h (de Brasília). Já o Amazonas visita o Mirassol, a partir das 18h, no Estádio Campos Maia.

O jogo

A primeira chance clara de gol da partida veio com o Paysandu, que começou pressionando o Amazonas. Juninho apareceu pelo lado direito da grande área, viu o espaço e finalizou forte para o gol, mas Marcão fez grande defesa e espalmou para escanteio.

Um minuto depois, o Paysandu chegou com perigo novamente, justamente em cobrança de escanteio. Em bola alçada para dentro da área, Marcão saiu mal do gol e a viu a bola passar por ele, mas a zaga do Amazonas conseguiu cabecear pela linha de fundo novamente.

No lance seguinte, o Papão conseguiu abrir o placar após a pressão inicial. Robson cobrou escanteio e Yony González cabeceou para o fundo das redes. Contudo, a arbitragem pegou uma falta de ataque do jogador no lance e anulou o gol dos donos da casa.

Contudo, quem conseguiu mesmo inaugurar o marcador foi o Amazonas. Diego Torres avançou pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área, na segunda trave. Matheus Serafim, sozinho, foi no alto e acertou uma bonita cabeçada no ângulo do gol do Paysandu.

Com 22 minutos, o Paysandu voltou ao ataque e mostrou pouco ter se abatido com o gol sofrido. Robinho recebeu passe perto da área adversária, conseguiu fazer o giro e chutou para o gol, parando em grande defesa do goleiro Marcão.

Quatro minutos depois, o Papão voltou a assustar o Amazonas. Bryan Borges decidiu arriscar a finalização forte da intermediária e Marcão defendeu novamente. Na sobra, em bate e rebate na área, a defesa do time visitante conseguiu afastar. Aos 30 minutos, em cabeçada de Lucas Maia, o goleiro do Amazonas defendeu mais uma vez.

Já na volta do intervalo, o Amazonas começou criando chances. Aos três minutos da etapa final, William Barbio invadiu a área do Paysandu e bateu para o gol, mas o goleiro Diogo Silva mandou para escanteio.

Com 26 minutos no relógio, o Paysandu quase chegou ao gol de empate. Em bola alçada para dentro da área em cobrança de falta, a zaga do Amazonas cabeceou para trás e a bola passou muito perto do gol de Marcão.

Aos 35 minutos, o Amazonas poderia ter aumentado a vantagem no placar e garantido a vitória. Ênio ganhou na velocidade da zaga do Paysandu, invadiu a grande área e finalizou, mas o goleiro Diogo Silva fez boa defesa e evitou o que seria o segundo gol do time visitante.

Já nos acréscimos, o Amazonas ainda conseguiu chegar ao segundo gol, mas viu o tento ser anulado por impedimento. Foi assim que o Paysandu foi derrotado em casa e seguiu em situação complicada na Série B.