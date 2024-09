NFL: Técnicos elogiam Brasil 'paz e amor' e amenizam polêmica de segurança

Em entrevistas na véspera do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, os técnicos Nick Sirianni e Matt LaFleur colocaram panos quentes nas declarações de alguns jogadores sobre os problemas de segurança do Brasil. Os dois treinadores falaram sobre a honra de participar do primeiro jogo da NFL na América do Sul.

Nossa experiência foi somente positiva. A única coisa negativa foi o voo longo, isso é normal. Estamos aqui há pouco tempo, mas a comida, o povo, está tudo sendo A+. Queremos que o povo brasileiro apoie o verde e dourado. Sempre que as pessoas vão a um lugar desconhecido há muita desinformação. É uma honra vir aqui. Estamos honrados é um privilégio estar aqui e fazer história. Espero que nossos fãs também estejam tão empolgados quanto nós , disse Matt LaFleur.

Desde que chegamos aqui, tudo foi de grande qualidade. O acolhimento, as pessoas no hotel foram incríveis. Nós sabemos o quão apaixonado este país é pelos esportes e estamos muito animados por estar aqui. Nós gostamos de pensar que a Filadélfia é a melhor cidade de esportes na América. E nós sabemos que o Brasil é um grande país de esportes e queremos saber mais e mais. Há desconhecimentos em qualquer cidade que você vá. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho e ganhar um jogo de futebol. E essa é a nossa única missão, essa é a nossa única intenção. Mas, como eu disse, tudo desde que chegamos aqui tem sido de primeira classe. Estamos muito agradecidos com esse país e ansiosos para jogar em frente aos fãs disse Sirianni.

Animado por estar aqui, experiência única. Recebi amor em todo lugar que estive aqui. Estou animado para ver a atmosfera no estádio. Feliz por saber que os brasileiros estão prontos para se tornarem fãs dos Packers disse o quarterback Jordan Love, dos Packers.

As pessoas mantêm essas coisas em casa (conversas sobre declarações de colegas de time), mas como eu disse, eu estou realmente agradecido por estar aqui e poder liderar este time. Como eu disse, eu sou um garoto do oeste de Houston, jogando um jogo de futebol americano no sul da América. É surreal, mas eu tenho muita gratidão pela oportunidade e o momento , disse Jalen Hurts, quarterback dos Eagles.

Temos que aproveitar essa oportunidade. Estamos honrados por estar aqui, mas é uma viagem de negócios e precisamos tratar dessa forma. Estamos aqui para vencer um jogo disse o defensive tackle Kenny Clark, dos Packers.

Jogadores preocupados com segurança no Brasil

Neo Química Arena preparada para o São Paulo Game, 1º jogo da NFL no Brasil Imagem: Fernando Bueno/Ag. Corinthians

A questão da segurança na capital paulista motivou desabafos de jogadores da NFL que estarão na partida. Nos últimos meses e também nas vésperas do confronto, atletas de ambos os times (Philadelphia Eagles e Green Bay Packers) manifestaram publicamente preocupações com o assunto — incluindo disseminação de fake news.

A NFL realizou reuniões sobre segurança com o poder público paulistano antes de assinar o contrato e se deu por convencida. As operações realizadas em dias de clássicos de futebol, além da experiência na organização de grandes torneios como a Copa do Mundo e outros eventos esportivos internacionais, pesaram na decisão.

O que jogadores de Eagles e Packers disseram

Me disseram que no lugar do Brasil em que nós vamos jogar você não pode nem usar verde. Eu acho que tem alguma coisa a ver com gangues. Eles explicaram que não vamos para o Rio. É um desses lugares em que provavelmente não deixariam a gente sair do hotel. E os dois times são verdes. Me disseram para colocar apenas roupas brancas e pretas na mala, para evitar imprevistos. Josh Jacobs, dos Packers, que depois se retratou

A.J. Brown, jogador do Philadelphia Eagles Imagem: Mitchell Leff/Getty Images

Tivemos uma reunião e foi como um monte de 'não faça'. Estou apenas indo até lá para ganhar um jogo e voltar para casa [risos]. Depois de ouvir tudo isso, provavelmente ficarei no meu quarto. AJ Brown, dos Eagles, segundo a ESPN

Apenas nos disseram para ficar no hotel e naquela área. Então vamos, com sorte, ganhar um jogo e voltar para casa. Nick Gates, dos Eagles

Esse parece um lugar seguro para se jogar? CJ Gardner Johnson, dos Eagles, compartilhando publicação de que São Paulo passa por surto de doenças, queimadas e crimes

Darius Slay, jogador do Philadelphia Eagles, da NFL Imagem: Scott Taetsch/Getty Images

Eu não quero ir para o Brasil. Eles já falaram conosco para não sairmos do hotel, falaram que não podemos fazer muita coisa porque a taxa de crimes é absurda. NFL, por que nos mandar para um lugar onde a taxa de crimes é tão alta? Darius Slay, dos Eagles

Segurança virou prioridade

O gerente geral da NFL no Brasil, Luis Martinez, destacou os esforços conjuntos para garantir a segurança de todos os envolvidos no jogo que será realizado na Neo Química Arena. Ele ressaltou que não é um trabalho solitário da liga norte-americana, e sim em parceria com o poder público e patrocinadores no Brasil.

Luis Martinez afirmou que a organização se sente muito confiante para o evento. Ele disse que a realização do jogo é uma prova disso e ainda recorreu ao fato de que duas franquias possuem direitos de marketing no Brasil, além de que ouviu que outras equipes também querem vir jogar no país no futuro.

A NFL vai sempre, sempre priorizar a segurança. Para os jogadores, para a equipe de NFL, amigos e família, treinadores, integrantes de clubes, fãs, parceiros... É sempre a nossa maior prioridade.

Neo Química Arena preparada para o jogo da NFL entre Eagles e Packers Imagem: Vinícius Alves/ Agência Corinthians

Se nós estamos fazendo um jogo no Brasil, e se nós estamos jogando em São Paulo, é porque, obviamente, estamos seguindo todos os protocolos. Nós nos sentimos muito confiantes sobre o Brasil e sobre São Paulo. E, obviamente, nós estamos trabalhando, não sozinhos, mas com todos os parceiros que nós temos, incluindo o governo, os patrocinadores, os produtos consumidos e os clubes, etc.