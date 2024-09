Neymar manda mensagem a Pedro após a grave lesão no joelho

Maior nome do futebol brasileiro nos últimos anos, Neymar mandou uma palavra de conforto ao centroavante Pedro nesta quinta-feira. O atacante do Flamengo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passará agora por um longo processo de recuperação.

Neymar foi vítima de uma lesão semelhante no ano passado e ainda não retornou aos jogos oficiais. Ele espera que Pedro tenha força mental para superar todo o difícil processo.

"Cabeça boa... tua mente é que vai controlar tudo e você vai passar por cima disso", destacou Neymar nas redes sociais.

A lesão de Pedro ocorreu durante um treinamento da Seleção Brasileira para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo e não reuniu condições de continuar participando da atividade no CT do Athletico.

Pedro será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo para que seja definido o melhor tratamento visando sua recuperação plena. A tendência é que o atacante passe por cirurgia e perca o restante da temporada.