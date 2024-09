Corinthians aprova plano da Gaviões para quitar dívida da Neo Química Arena

O Corinthians aprovou o projeto de quitação da Neo Química Arena, proposto pela torcida organizada Gaviões da Fiel. Agora, membros da Gaviões e da Caixa Econômica Federal vão se reunir para dar continuidade ao processo.

O que aconteceu

No último domingo, no aniversário de 114 anos do Corinthians, a Gaviões anunciou o acordo com o clube para a criação do projeto de quitação. A torcida organizada relatou em suas redes sociais a confirmação.

Por seus meios de comunicação, a Gaviões reforçou que a chave Pix ainda não está aberta e é necessário cuidado com golpes: "Até que todas as etapas sejam validadas, não realize nenhum Pix ou qualquer outra forma de pagamento para evitar possíveis fraudes. Verifique se a informação foi divulgada pelos canais oficiais", relatou o grupo, em comunicado oficial.

A ideia da organizada é reunir um valor próximo ou igual a dívida, com relação direta entre dinheiro e Caixa Econômica. Ou seja, sem que exista interferência externa de terceiros na negociação e a quantia reunida vá direto aos cofres do banco em questão.

Ainda não há data oficial para a reunião do banco e dos torcedores. A Gaviões reforçou ainda que os corintianos acompanhem as novidades do processo através do site oficial da organizada ou das redes sociais.

