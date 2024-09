"Não esperem um jogo tranquilo", diz Dorival sobre o confronto contra o Equador pelas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior comentou sobre o duelo desta sexta-feira, diante do Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo o comandante, será um jogo complicado para a Seleção Brasileira.

Durante o treino realizado na última quarta-feira, Dorival utilizou na maior parte do tempo a seguinte escalação: Alisson, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

"Nós estamos ainda com uma ou duas definições para hoje, basicamente aquela mesma equipe que trabalhamos ontem, que tem uma marcação muito forte e que sai em velocidade. Nós vamos precisar de uma troca de passes com velocidade e dinâmica, uma mobilidade dos nossos homens de frente, para que possamos alcançar a última linha adversária, e em cima dela, os nossos movimentos em profundidade, que trazem desconforto ao adversário", disse.

"Um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo. A equipe equatoriana fez uma boa Copa América, um jogo muito parelho com a Argentina e uma eliminação nos pênaltis, assim como a nossa. Então podem esperar por um confronto de muito bom nível e espero que façamos jogos melhores do que aqueles que realizamos anteriormente", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

O técnico da Amarelinha comentou também sobre o emocional dos jogadores durante esse período delicado da Seleção Brasileira. Nos últimos oito jogos, foram apenas três vitórias e cinco empates, incluindo uma eliminação nos pênaltis para o Uruguai, nas quartas de final da Copa América.

"O emocional sempre tem que andar paralelo. Quando você trabalha em uma equipe, não é só dentro de campo e o emocional, nem tampouco o trabalho técnico. Você tem que tentar conciliar tudo isso para fazer com que as coisas realmente se encaixem e se encontrem. Se você apenas trabalhar o emocional da equipe e não tiver conteúdo de campo, você acaba fracassando. As coisas tem que fluir de forma muito equilibrada para que a equipe possa encontrar um caminho, um ajuste capaz de fazer com que nós tenhamos mais confiança.", afirmou.

"Ainda que os resultados não foram os melhores dentro da Copa América, nós conseguimos acelerar muito os nossos processos ao longo desses 20 dias que nós trabalhamos na equipe. Não se esqueçam que é uma equipe que está sendo totalmente reformulada, ela vai oscilar ainda dentro das partidas, é um fato natural. Agora nós temos que trabalhar para diminuir o máximo possível esse processo", finalizou.

Dorival Júnior finalizou falando da defesa do Brasil, a qual sofreu oito gols nos últimos oito jogos.

"Durante a Copa América, no início dela, existia uma preocupação em relação a essa condição, pois nos amistosos inicias nós tínhamos tido um 3 a 3 contra a Espanha, e depois um 3 a 2 contra o México logo na nossa estreia, e aquilo conta como uma situação muito negativa. Eu acredito sempre no equilíbrio no futebol, e para que isso aconteça, você tem que acelerar o máximo possível esse processo, fazendo com que a sua equipe seja organizada e, ao mesmo tempo, dinâmica do meio para frente. Esse dinamismo, naturalmente, combinado com as individualidades que nós temos, nos daria uma possibilidade ampliada", concluiu.

Brasil e Equador se enfrentam no Couto Pereira nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília). Já o jogo diante do Paraguai será no estádio Defensores del Chaco, na próxima terça-feira, às 21h30.