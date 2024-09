Morre empresário responsável por trazer GPs internacionais de atletismo para o Brasil

Faleceu nesta quinta-feira o empresário Victor Malzoni Junior, aos 74 anos, em São Paulo. A cerimônia de despedida será realizada nesta sexta-feira, das 9 às 12 horas (de Brasília), no Cemitério Morumby (Rua Deputado Laercio Corte, 468, Morumbi, São Paulo).

A Confederação Brasileira de Atletismo lamentou profundamente a morte do empresário. A entidade reconhece que o atletismo nacional está em luto e apresenta votos de pesar a todos os familiares e amigos. Presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos estará representando o esporte na cerimônia desta sexta-feira.

Vitinho, como era chamado por quem convivia com ele, foi criador do Ultracred Club, de grandes estrelas do atletismo, um dos fundadores da Corredores Paulistas Reunidos (Corpore), organizador da Corrida Internacional de São Silvestre (conduziu um processo de profissionalização da prova, de 1997 a 2004) e criador dos Grandes Prêmios Internacionais de Atletismo, nas décadas de 1980 e 1990. Victor Malzoni Jr. também foi foi vice-presidente da CBAt entre 2001 e 2004. É membro Emérito da CBAt (2004).

"Foi um dia triste para o atletismo brasileiro que perdeu o criador do Ultracred e levou o primeiro grupo de brasileiros para os Estados Unidos, com Agberto Guimarães, o treinador Luiz Alberto de Oliveira, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Sanderlei Parrela e outros tantos, além dos grandes eventos que trouxe para o Brasil", declarou Wlamir, recordando-se dos primeiros Grande Prêmios Sears-Ford organizados em São Paulo nos anos 80.

Victor Malzoni Jr. colocou o Brasil na rota dos grandes GPs de atletismo do Mundo. "Antes, ele patrocinou o Troféu Brasil, é um Emérito do atletismo brasileiro, estamos em luto, uma pessoa que deve ser lembrada sempre", afirmou o Presidente do Conselho de Administração da CBAt.

"Dia muito triste. Vitinho mudou a forma de organizar os eventos de atletismo no Brasil. Investiu na qualidade técnica, profissionalizou a estrutura técnica e deu visibilidade ao atletismo. Trouxe ao Brasil alguns dos melhores atletas do atletismo mundial e isso despertou o interesse de patrocinadores e televisão", declarou o campeão pan-americano Agberto Guimarães, precursor na história do Ultracred Club.

Agberto ainda completou: "No Ultracred Club, investiu nos melhores atletas, não poupou recursos para nos propiciar as melhores condições possíveis de treinamento o que possibilitou que focássemos nos treinamentos e nas competições. Depois que ele deixou o atletismo, os eventos nunca mais foram os mesmos!".

Zequinha Barbosa, campeão mundial, também lamentou o falecimento do empresário. "Hoje é um dia muito triste, perdemos o maior incentivador que o atletismo teve, um visionário. O Victor amava o atletismo e sou grato porque ele mudou minha vida. Com Agberto Guimarães, o Joaquim Cruz e o Luiz Alberto de Oliveira fiz parte do primeiro grupo que ele patrocinou.

"Trouxe os GPs, conversando com agentes internacionais de grandes estrelas do esporte, para ter mais competições no Brasil. Foi um revolucionário e um baita ser humano. Ele fez diferença no atletismo nacional. Que Deus o recolha e que o exemplo dele seja um legado", concluiu Zequinha.

Victor Malzoni Jr. idealizou por mais de 10 anos o Meeting Internacional de São Paulo, o Grand Prix de Atletismo. A primeira edição do GP foi realizada em maio de 1985, no Estádio Ícaro de Castro Mello, no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. A competição iniciou sua série como challenge, depois invitation, etapa do Grand Prix da IAAF (a então World Athetics), IAAF World Challenge e World Athletics Continental Tour Silver.

O empresário ainda foi o grande responsável por trazer ao Brasil alguns dos melhores atletas do mundo, como Carl Lewis, Edwin Moses, Michael Johnson, Jan Zelezny, Serguei Bubka e Ben Johnson.

Falece o empresário Victor Malzoni Jr., responsável por trazer GPs internacionais de atletismo para o Brasil (Foto: Divulgação)