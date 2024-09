Miguelito marca, Bolívia goleia Venezuela e encosta no Brasil nas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia goleou a Venezuela por 4 a 0, no Estádio Municipal El Alto, em La Paz. Miguelito, do Santos, cravou um dos gols bolivianos. Ramiro, Carmelo Algarañaz (pênalti) e Enzo Monteiro completaram o triunfo.

Agora, com seis pontos, a Bolívia subiu para a sétima colocação das Eliminatórias, zona da repescagem, e encostou no Brasil, que tem sete unidades e figura no sexto lugar.

A Venezuela, por sua vez, encerrou uma série de cinco jogos de invencibilidade na competição e estacionou na quarta posição, com nove pontos. Os venezuelanos podem ser ultrapassados pela Seleção, que, em caso de vitória diante do Equador, chegará aos dez.

Pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia retorna aos gramados, na próxima terça-feira (10), para visitar o Chile, às 18h (de Brasília), no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos. Já a Venezuela, no mesmo dia, às 19h, recebe o Uruguai, no Estádio Monumental de Maturín.

A Bolívia inaugurou o marcador aos 13 minutos da etapa inicial. Robson Matheus passou para Ramiro Vaca, que, de fora da área, ajeitou o corpo e mandou um foguete no ângul0 direito de Romo, goleiro venezuelano.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 50 minutos, a Bolívia aumentou. Carmelo Algarañaz foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou a penalidade. Na cobrança, o próprio atleta bateu e converteu.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, a Bolívia anotou o terceiro gol. Roberto Fernández recebeu pela esquerda da grande área e cruzou rasteiro. Miguelito, atacante do Santos, apareceu para completar de canhota para o fundo das redes.

Aos 43 minutos, a Bolívia marcou o quarto tento. Dentro da área, José Sagredo encontrou Enzo Monteiro, que finalizou para completar a festa dos mandantes.