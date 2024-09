Medalhista olímpica, Tati Weston-Webb nega pressão a mais no WSL Finals: "É o oposto"

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Tati Weston-Webb pode fazer história e se tornar a primeira surfista a ganhar a WSL Finals e uma medalha olímpica em um mesmo ano. A brasileira, no entanto, negou uma pressão a mais para que consiga o feito.

"Não estou sentindo isso (pressão), acho que é o oposto. Ganhar qualquer medalha (nas Olímpiadas) sempre foi um sonho gigante. Depois disso, acho que caiu muito a pressão que estava sentindo antes. Acho que é por causa disso que fui tão bem em Fiji. Espero que aconteça a mesma coisa aqui (WSL Finals). Não estou sentindo mais pressão, estou me sentindo super leve, confiante e orgulhosa de mim mesma", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por World Surf League Brasil (@wslbrasil)

A temporada de surfe de 2024 foi um pouco atípica das demais justamente por conta das Olímpiadas, sendo separada em três partes: A primeira, pré-Jogos Olímpicos, a segunda, com as Olímpiadas, e a última, com o WSL Finals. Tati contou como foi sua preparação física e psicológica para este ano.

"Realmente foi um ano louco! Mas já estávamos um pouco acostumados com esse ano meio doido. Me prepararei desde o ano passado, fisicamente e mentalmente. Estava falando bastante com a minha psicóloga para me manter com a emoção alta e feliz. Tive que fazer essa adaptação na cabeça para focar no CT, nas Olimpíadas, uma competição completamente diferente, mas acho que consegui me adaptar bem. Não fiz isso sozinha, confiei muito no meu time, coloquei bastante energia para fora, falando com meu time, que estava difícil, cansativo... Mas sempre acreditei em mim mesma e que era possível", comentou.

O WSL Finals, competição que coroará a campeã mundial de surfe de 2024, será disputada a partir desta sexta-feira, em Trestles, na Califórnia (EUA).

No WSL Finals, as cinco melhores surfistas do ranking se enfrentam em uma competição que decidirá a grande campeã da temporada. Como Tati ocupa justamente a quinta colocação, ela terá um longo caminho e precisará vencer todas as adversárias caso queira sair com o título.

Confira o caminho de Tati até o título

Bateria 1: Molly Picklum (Austrália) x Tatiana Weston-Webb (Brasil)

Bateria 2: Brisa Hennessy (Costa Rica) x (vencedora da bateria 1)

Bateria 3: Caroline Marks (Estados Unidos) x (vencedora da bateria 2)

Disputa do título (melhor de três): Caitlin Simmers (Estados Unidos) x (vencedora da bateria 3)