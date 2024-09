Liga Forte fecha acordo, e Amazon transmitirá 38 jogos do Brasileiro-2025

A Liga Forte União fechou acordo de transmissão de um jogo do Brasileiro-2025 por rodada com a Amazon. Anteriormente, havia já acertos com a Record e com o YouTube para outra partida - sem exclusividade.

O grupo da Liga Forte tem como clubes, Corinthians, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-GO, Cuiabá, Criciúma e Juventude, entre os times da Série A. Com isso, contam com seis jogos como mandantes por rodada.

A negociação foi conduzida pela empresa Live Mode, como representante da Liga Forte. Houve acordo com a Amazon, mas ainda não um contrato assinado. Informações de mercado apontam que o valor giram em torno de R$ 340 a 350 milhões.

Com os acordos da Record e YouTube - mais patrocínios casas de apostas -, a estimativa é de que a Liga Forte some R$ 700 milhões em acordos até agora pelo Brasileiro-2025.

A Live Mode ainda tem quatro jogos para serem negociados. A intenção é que sejam divididos em dois pacotes de duas partidas. Os pacotes iniciais foram levemente modificados, já que antes tinham 2,5 partidas cada um deles.

Há empresas como Globo, Mercado Livre e DAZN em conversas com a Live Mode.

O plano inicial da Liga Forte era atingir a arrecadação de R$ 1,5 bilhão a R$ 1,7 bilhão após a entrada do Corinthians no grupo. Essa meta dependerá dos próximos contratos.

O outro grupo de clubes, da Libra, assinou com a Globo que detém portanto os direitos de transmissão de quatro jogos por rodada.