Lesões de Mayke fazem Marcos Rocha e Giay acirrarem disputa por vaga na lateral direita do Palmeiras

O Departamento Médico do Palmeiras tem tido bastante trabalho nos últimos meses. O lateral direito Mayke vem sofrendo com lesões e coleciona idas e vindas no DM do clube recentemente. Atualmente com lesão na panturrilha direita, o camisa 12 vê, de fora, a disputa entra Marcos Rocha e Giay aumentar por uma vaga no setor.

Mayke e Marcos Rocha começaram o ano de 2024 sendo as primeiras opções de Abel na lateral direita, enquanto Garcia, Cria da Academia (hoje emprestado ao Nacional, de Portugal), corria por fora. Em algumas oportunidades, o treinador utilizou os dois atletas, fazendo a dobra de laterais, com Mayke jogando em função de ala. Em julho, o Verdão contratou o jovem Agustín Giay, que agora também briga pela posição.

Nesta temporada, Mayke disputou 35 jogos, sendo 21 como titular. Marcos Rocha foi titular foi a campo em 42 compromissos, 32 como titular. O experiente lateral só foi relacionado para 53 dos 54 jogos do Verdão, e ficou de fora apenas de um deles, quando foi preservado. Giay, que ainda se adapta ao time palmeirense entrou em campo em seis oportunidades, cinco dela começando entre os 11 iniciais.

Entre julho e agosto, Mayke foi desfalque em sete jogos por diferentes lesões. Nessas oportunidades em que o atleta esteve fora, Marcos Rocha disputou três jogos como titular, enquanto Giay foi primeira opção de Abel em quatro deles.

A última sequência do camisa 12 foi entre 13 de junho e 20 de julho. Nessa última data, ele sofreu um edema na coxa direita, que o tirou dos jogos contra Fluminense e Vitória, ambos pelo Brasileirão. Ele retornou no compromisso seguinte, contra o Flamengo, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, mas em seguida foi baixa contra o Internacional, por dores musculares.

À disposição no segundo jogo eliminatório do torneio nacional, foi titular contra o Flamengo, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Então, com dores na panturrilha direita, voltou a desfalcar o Alviverde contra Flamengo, São Paulo. Recuperado, foi opção no banco de reservas no jogo de volta da Libertadores contra o Botafogo, mas não saiu do banco.

Justamente retornando a campo depois de se recuperar de dores na panturrilha direita, Mayke foi titular contra o Cuiabá, mas precisou sair de campo aos 21 minutos do primeiro tempo após sentir o mesmo local. Após exames no clube, ele teve diagnosticada uma lesão na panturrilha direita e virou desfalque por tempo indeterminado.

Caso Mayke não se recupere a tempo para o próximo compromisso do Palmeiras, que é no dia 15 de setembro, Abel Ferreira terá que escolher entre as duas opções: Marcos Rocha ou Giay. Pela 26ª rodada do Brasileirão, o Verdão enfrenta o Criciúma, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).