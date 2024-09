Invasão verde: Packers treinam no CT do Corinthians e se preparam para jogo contra Eagles

O elenco do Green Bay Packers encerrou a preparação para o jogo contra o Philadelphia Eagles na manhã desta quinta-feira, no CT do Corinthians. Além da atividade, figuras como o técnico Matt LaFleur e o quarterback Jordan Love concederam entrevista coletiva.

A curiosidade ficou por conta do uniforme verde utilizado por parte do elenco dos Packers durante as atividades. A cor não costuma ser bem-vinda nas dependências do Timão por conta da rivalidade com o Palmeiras. Por outro lado, alguns jogadores usaram camisa branca, enquanto outros vermelha.

A imprensa teve acesso à cerca de 15 minutos do aquecimento da equipe do estado de Wisconsin. Os Packers buscam voltar a vencer o SuperBowl, o que não acontece desde 2011.

Enquanto os Packers treinaram no CT do Timão, os Eagles trabalharam na Neo Química Arena, palco do jogo de amanhã. O duelo começa às 21h15 (de Brasília), válido pela primeira semana da temporada regular da NFL.

O histórico confronto marcará a primeira vez que equipes da NFL se enfrentam na América do Sul. Os ingressos estão esgotados e a casa do Timão terá casa cheia.