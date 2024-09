Guga não quer rótulo de 'herói' e pede tênis inspirado no surfe e vôlei

Guga não quer ter o rótulo de "herói" para as gerações mais novas do tênis brasileiro. Ele, inclusive, quer que a modalidade siga os passos do vôlei e do surfe para impactar mais jovens e crescer ainda mais no país.

O que aconteceu

Guga não quer que tenistas brasileiros levem o rótulo de "novo Guga". O status de herói nacional é algo que ele não quer levar para frente em relação aos novos talentos ainda que saiba da representatividade que tem na modalidade.

Não vale a pena mirar em novo Guga, novo Federer, novo Nadal, mas também é uma consequência natural para algo que explode num país inteiro, num momento que também existiu uma própria lacuna de idolatria disponível, que foi abraçado pela nação [...] é um desafio imenso conseguir dialogar de uma forma mais real, trazer isso para ser gostoso, divertido, e a brincadeira acho que ajuda muito. [Ajuda] Amenizar o que é o mito, a comparação, não trazer um plano heroico e muitas pretensões. É inumano em alguns aspectos. Depois que o cara está calejado é mais palpável lidar com isso, mas mesmo assim, às vezes atrapalha, então para o garoto, é quase que jogar uma cruz ali que não tem como carregar. Guga, em entrevista coletiva

O surfe e o vôlei são modelos para o crescimento do tênis no Brasil na avaliação de Guga. O ex-tenista vê uma frequência de grandes nomes nas outras modalidades e que estão sendo perpetuados pelas novas gerações e espera que mais brasileiros se destaquem no tênis e mantenham o interesse pela modalidade em alta.

Nós ainda não somos como a Espanha, por exemplo, que tem dois ou três nomes fortes no tênis, a Itália também está nessa hoje em dia, mas não era assim. É uma referência do surfe que a gente pode utilizar, além do vôlei, que também é uma modalidade consagrada [no Brasil]. São pontos que podemos observar para subir essa montanha.

O crescimento de Bia Haddad Maia é uma das chaves. Guga vê a tenista brasileira com potencial para inspirar as próximas gerações. Atual número 22 do mundo, ela já chegou ao top-10. João Fonseca, que desponta como um nome forte, também foi citado pelo ex-atleta.

Eu vejo que a gente está num momento bem agradável do tênis, com a Bia reluzindo e vindo um menino como o João, que é uma tendência de sucesso enorme, é um dos garotos mais precoces existentes da história do tênis. A gente nunca teve algo tão fantástico assim para criar perspectiva. Ao mesmo tempo, o nosso papel é tentar ser generoso para colher, porque são poucos que a gente tem.

Carreira de Guga vira série documental

A carreira de Guga no tênis vai virar série documental. Os cinco episódios da produção "Guga por Kuerten" vão ao ar na próxima terça-feira (10), aniversário de 48 anos do ex-tenista, na plataforma de streaming Disney+. Além do brasileiro, atletas como Rafael Nadal e Novak Djokovic depõem e falam sobre o legado.

Apesar de dizer que não leva jeito para as câmeras, Guga valorizou a produção do conteúdo sobre sua carreira e espera que ela ajude jovens brasileiros e do mundo todo a continuarem acreditando nos próprios sonhos