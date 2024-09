Flamengo tenta soluções, mas Gabigol volta a ser esperança sem Pedro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo voltará a depositar em Gabigol grandes expectativas. Apesar de o clube buscar uma solução para a lesão de Pedro, o atacante pode ter uma nova oportunidade de se provar em 2024. Em reta final de contrato e com o principal concorrente fora por vários meses, o camisa 99 pode reescrever a história que parecia se encaminhar para o fim.

O que aconteceu

Pedro teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no treino da seleção brasileira. O clube aguarda o retorno do jogador ao Rio de Janeiro para fazer novas avaliações e definir os próximos passos.

A certeza é que ele está fora da temporada. Mais do que isso, ameaça até perder o Super Mundial de Clubes de 2025. Por este motivo, o Fla já começou a se movimentar para mapear alternativas de reposição. Se antes reinava absoluto, Gabigol já não guarda o mesmo prestígio como opção de confiança.

Gabi está perto de retornar de lesão. Ele se machucou em uma mesma partida que Pedro. Os dois lesionaram a posterior da coxa, mas o camisa 99 teve uma situação um pouco mais grave.

O Fla pode ter Gabigol como titular no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Bahia, quinta que vem (12). Carlinhos vem sendo a terceira opção no ataque, mas os dois também podem jogar juntos.

Gabigol ou um novo atacante?

Essa pode ser a última chance de Gabigol fazer o Flamengo repensar uma renovação de contrato. O clube ofereceu mais um ano de vínculo com aumento salarial de quase 50%, mas o jogador se sentiu desvalorizado e recusou.

A diretoria afirma ter chegado ao limite. A postura atual é de não subir o tempo de contrato. Vale lembrar que haverá uma eleição no fim do ano. O vínculo de Gabigol é válido até 31 de dezembro de 2024.

Sem Pedro por tanto tempo, o Fla pode ser obrigado a recalcular rota. No momento, Gabigol está sem qualquer definição sobre o futuro. Ele recebeu uma proposta de pré-contrato do Palmeiras, mas não assinou, e o clube alviverde mudou o foco.

A quinta-feira será importante para o Flamengo. Além de o elenco todo retornar ao Ninho do Urubu, o clube deve ter as primeiras informações sobre a situação de Pedro e também pode se reunir para tratar de um novo reforço. Com a janela já fechada, as opções ficam mais escassas. Depay entrou no radar depois de ser oferecido — ele está sem clube, por isso pode assinar mesmo com o fechamento da janela.

O Flamengo, vale lembrar, já buscou um atacante na janela que acabou de fechar. Até o último dia, o clube negociou com Deivid Washington, mas não chegou a um acordo com o Chelsea a tempo do encerramento.

Gabriel tem apenas quatro gols na temporada. Ele disputou 24 partidas, mas foi titular somente em três. A queda vem desde o ano passado, quando sofreu uma lesão no começo do ano e não se recuperou completamente. Pedro tomou o protagonismo de vez. Em 2024, Gabigol viveu um drama com a suspensão por tentativa de fraude a um exame antidoping. Ele ainda atua sob efeito suspensivo e não há data para um novo julgamento.