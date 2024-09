Flamengo tem quase um time lesionado; veja quem está fora além de Pedro

O Flamengo tem quase um time inteiro de futebol lesionado: 9 jogadores. O desfalque mais recente é o de Pedro, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nos treinos da seleção brasileira, foi cortado da convocação e está fora da temporada.

O UOL News Esporte listou os 9 atletas lesionados do Flamengo e a previsão para o retorno de cada um. Vale destacar que, além de Pedro, Everton Cebolinha e Matías Viña também tiveram lesões graves e só retornam aos gramados em 2025.

Jogadores lesionados do Flamengo

1 - Gabigol

Lesão no músculo posterior da coxa direita

Retorno previsto para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Bahia

2 - Léo Pereira

Entorse no joelho esquerdo

Retorno previsto para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Bahia

3 - Arrascaeta

Lesão no músculo adutor da coxa esquerda

Retorno previsto para os jogos pós-Data Fifa, contra Bahia ou Penãrol

4 - De La Cruz

Lesão no músculo posterior da coxa direita

Retorno previsto para os jogos contra o Peñarol, pela Libertadores

5 - Michael

Lesão no músculo posterior da coxa direita

Retorno previsto para o final de outubro

6 - Pulgar

Edema muscular

Será reavaliado após a Data Fifa

7 - Pedro

Ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Fora da temporada

8 - Cebolinha

Ruptura do tendão de Aquiles

Fora da temporada

9 - Viña

Menisco, ligamento cruzado anterior no joelho direito e fratura na tíbia

Fora da temporada

