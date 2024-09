'Flamengo está procurando substituto de Pedro na xepa', dispara RMP

Em participação no Fim de Papo desta quinta (5), o comentarista Renato Maurício Prado afirmou que o Flamengo está procurando jogadores que ninguém quis no mercado para substituir Pedro, seu principal goleador na temporada.

Jogadores como Anthony Martial e Memphis Depay foram ligados ao Flamengo desde a grave contusão de Pedro durante um treino na seleção brasileira. O Flamengo conta com Gabigol e Carlinhos no elenco como as principais peças de reposição para o goleador do time no ano.

Não tem o que fazer no jogo contra o Bahia, tem que ser o Gabriel. Qualquer jogador que contrate não estará inscrito. Pode trazer o Cristiano Ronaldo - não vai poder jogar. O Flamengo está procurando o substituto do Pedro em uma xepa. São jogadores que ninguém quis. 'Ah, esse chuchu está menos amassado; essa laranja tem menos bicho'. É assim que o Flamengo está procurando um centroavante para substituir o Pedro.

RMP

Substituto de Pedro? 'Gabigol perdeu o brilho nos olhos', dispara Arnaldo

Na opinião do jornalista, Gabigol perdeu o brilho nos olhos em algum momento depois da Copa do Mundo de 2022, quando ele ficou fora da convocação. Arnaldo destacou que a chance de voltar a ter uma sequência como titular pode ser fundamental para a carreira do atacante.

