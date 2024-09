Flaco López diz que Dudu está retomando melhor fase no Palmeiras e valoriza: "É parte fundamental"

O atacante Flaco López acredita que Dudu vai ajudar o Palmeiras nesta reta final de temporada. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o argentino valorizou o companheiro de equipe, que vive expectativa de ter sequência no clube e embalar após a lesão. Para Flaco, Dudu é "parte fundamental" do time, atualmente.

"Ele está pouco a pouco voltando a ser o Dudu. Infelizmente teve uma lesão muito forte. Acho que é mais também a questão mental que afeta muito. Mas falar dele é piada. Ele é parte fundamental do nosso time. É um dos melhores jogadores que tem no Palmeiras. Eu desfruto muito de tê-lo no dia a dia e profissionalmente ele dá muito para nosso time porque é um dos capitães também. Feliz em ter o Dudu no time e acho que vai ajudar muito nessa reta final", disse.

Dudu sofreu grave lesão no joelho em agosto de 2023 e só retornou aos gramados em junho deste ano. Pouco depois de ser liberado para voltar a campo, o camisa 7 se envolveu em uma polêmica ao negociar sua saída para o Cruzeiro. Contudo, após o imbróglio, decidiu permanecer no Palmeiras e vinha sendo opção para Abel até sentir a panturrilha em preparação para jogo contra o Flamengo, que aconteceu no dia 11 de agosto.

A partir de então, Dudu passou por um processo de recondicionamento físico, que o tirou dos gramados por quatro jogos. Liberado pelos profissionais do Palmeiras, foi relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na última rodada, mas permaneceu no banco de reservas. Ao todo, ele disputou dez partidas.

O 2024 de Flaco, por outro lado, vem sendo especial. Com status de titular, o atacante é artilheiro do Palmeiras no ano, com 19 gols marcados. Nos últimos quatro jogos, o argentino fez três gols, sendo dois na vitória sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, e deu duas assistências.

A entrevista completa com Flaco López vai ao ar nesta sexta-feira, no programa Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, a partir das 18 horas (de Brasília).