Ex-presidente do Corinthians diz que organizada do clube elegeu Augusto Melo: "Fazem parte da gestão"

Mário Gobbi, presidente do Corinthians de 2012 a 2014, afirmou que a torcida organizada Gaviões da Fiel elegeu Augusto Melo no último pleito e disse que manifestação contrária ao impeachment por parte da uniformizada é coerente com o posicionamento dela desde 2023, quando Augusto foi eleito.

"Os Gaviões foram coerentes com a manifestação deles. Eles lançaram o Augusto, eles apoiaram o Augusto, eles trabalharam para o Augusto, eles elegeram o Augusto, e eles fazem parte da gestão do Augusto. Então, eles, por lealdade, têm que morrer abraçados com o Augusto até o final. Eles estão absolutamente corretos na posição deles", comentou Gobbi, em entrevista coletiva organizada pelo grupo "Movimento Reconstrução SCCP" nesta quinta-feira.

"Na eleição passada, eles apoiaram o Duilio e ficaram com o Duilio. Só que, depois, eles abandonaram o Duilio. Dessa vez, eles estão indo até o fim com quem eles apoiaram", complementou Gobbi, que concedeu coletiva ao lado de Antônio Roque Citadini e Caetano Blandini.

No dia 28 de agosto, Alexandre Domênico Pereira, presidente dos Gaviões, emitiu um comunicado afirmando que a organizada é contra o impeachment de Augusto Melo.

"Para nós, como corintianos, é inadmissível um dia depois da derrota para o Fortaleza, com corintiano fazendo conta para escapar do rebaixamento, um grupo de 85 pessoas fazer conta para ser protocolado o pedido de impeachment. Nesse momento, os Gaviões da Fiel é contra o impeachment", disse Alê em vídeo divulgado pela própria organizada.

"Estamos dando carta branca para as investigações, quem errou vai ter que pagar, mas desde que tenham provas. Não vamos aceitar impeachment sem provas. O momento é de união. Se quiserem se matar politicamente, se matem, mas com os Gaviões fiscalizando. O que vocês estão fazendo com o clube é inadmissível", completou.

No dia 23 de março, Alê foi eleito o novo presidente dos Gaviões da Fiel. Ano passado a organiza era presidida por Amilton Alves Brito, mais conhecido como Padinho.

O "Movimento Reconstrução SCCP" é um grupo formado por conselheiros e sócios que pedem a destituição de Augusto Melo, alegando ações nocivas do presidente, como o acordo do clube com a ex-patrocinadora VaideBet.

Os conselheiros enviaram um documento com 86 assinaturas a Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Delibrativo, no último dia 26. O requerimento em questão pede a destituição de Augusto e foi encaminhado para análise da Comissão de Ética do clube. Após ser comunicado, caberá ao presidente do Timão apresentar sua defesa.