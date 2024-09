Dorival Júnior lamenta lesão e corte de Pedro na Seleção, mas mostra confiança em João Pedro

O atacante Pedro, do Flamengo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treinamento da Seleção Brasileira e precisou ser cortado da convocação para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Equador e Paraguai. O treinador Dorival Júnior se mostrou chateado com o ocorrido.

"Lamento profundamente tudo o que aconteceu no dia de ontem. Analisamos várias vezes as imagens, no primeiro lance do treino o Pedro teve uma lesão sozinho, ele estava absoluto na jogada e o pé acabou travando, fez um "chicote". Eu estava atrás e percebi pelo grito do atleta. É o lado humano que a gente vê, o esforço que o Pedro fez para estar com a gente, tudo feito de maneira trabalhada com o departamento médico do Flamengo com a Seleção Brasileira", começou dizendo ao SporTV.

"É uma cena que se repete, tempos atrás o Pedro estava convocado e teve uma lesão que acabou impedindo a convocação. Lamentar e ao mesmo tempo dizer que a Seleção estará de portas abertas ao Pedro, um cara por quem tenho carinho especial. Não faltarão oportunidades pela pessoa que é", acrescentou.

Com a lesão, Pedro precisará passar por cirurgia e não entrará mais em campo neste ano. Para o lugar do jogador do Flamengo, Dorival Júnior convocou o jovem João Pedro, atacante do Brighton, da Inglaterra.

"João Pedro já vinha sendo monitorado há um bom tempo, ficou muito perto em outra convocação, já tinha vindo com o Diniz. Ele vem em evolução, merecia oportunidade, como outros estão merecendo. A opção nesse momento foi por um jogador que alia muito bem técnica, postura e força, tem ótima chegada na área, espero que ele nos ajude nesses jogos", falou.

A Seleção Brasileira vem se renovando e conta com jogadores bem jovens, como Estevão e Endrick. Dorival Júnior comentou sobre os novos atletas, mas também pregou a importância dos mais experientes.

"Não é simples, não é apenas colocar um atleta lá dentro, 'vai lá e resolva a situação'. Assim como estamos cobrando a todo momento uma divisão mais igualitária das responsabilidades na Seleção, fazer com que as lideranças que temos... os dois goleiros, Danilo, Marquinhos, Paquetá, que já tem um certo tempo de seleção, queremos que outras lideranças apareçam, se posicionem. Para isso precisamos do mais importante, resultados. Eu acredito muito em resultados daqui a dois anos, não tenho dúvidas que vão acontecer", explicou.

Brasil e Equador se enfrentam no Couto Pereira nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília). O jogo diante do Paraguai será no estádio Defensores del Chaco, na próxima terça-feira, às 21h30.