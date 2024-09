Cuiabá tem gol anulado no fim e fica no empate com o Juventude em partida atrasada do Brasileirão

Mesmo em meio à data Fifa, o Campeonato Brasileiro não foi totalmente paralisado. Em jogo atrasado da 16ª rodada do torneio nacional, Cuiabá e Juventude empataram sem gols na Arena Pantanal. O jogo ficou marcado por um lance um tanto polêmico. O árbitro Felipe Fernandes de Lima não validou um gol do Cuiabá para marcar um pênalti e, após revisar no VAR, cancelou a penalidade máxima a favor do Dourado.

Com o resultado, o Cuiabá foi aos 22 pontos e continua na zona de rebaixamento, aparecendo na vice-lanterna da Série A. Do outro lado, o Juventude perdeu a oportunidade de abrir distância maior do Z4 e segue na 13ª posição, alcançando os 29 pontos.

Agora, os dois clubes voltam a campo pela 26ª rodada do Brasileirão. O Juventude recebe o Fluminense no Alfredo Jaconi às 16h (de Brasília) do próximo domingo (15). Já o Cuiabá visita o Inter na próxima segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio.

O jogo

A primeira oportunidade de jogo foi do Juventude, aos cinco minutos da primeira etapa. Nenê cobrou escanteio para o meio da grande área e Zé Marcos subiu mais alto que a zaga do Cuiabá para cabecear, mas Mateus Pasinato fez boa defesa no reflexo.

Com 15 minutos no relógio, o Juventude desperdiçou uma oportunidade de ouro de abrir o marcador. Após lançamento vindo do campo de defesa, Carillo disparou em velocidade com a bola e ficou cara a cara com o goleiro Mateus Pasinato, mas finalizou para fora.

Aos 25 minutos, o Cuiabá respondeu e quase inaugurou o marcador na Arena Pantanal. Após sobra de bola na grande área, Derik Lacerda tentou uma bicicleta. Na sobra, Max chegou batendo de primeira e a bola desviou na zaga do Juventude, passando com perigo por cima do gol defendido por Gabriel.

Com 39 minutos no relógio, o Juventude teve nova tentativa de gol. Alan Ruschel ficou com a bola na intermediária e decidiu arriscar o chute. O lateral esquerdo conseguiu um bom chute e obrigou Mateus Pasinato a espalmar, mas ninguém do Juventude ganhou o rebote.

Aos três minutos da segunda etapa, o Cuiabá tentou chegar ao gol em cobrança direta de falta. Clayson foi para a batida da entrada da área, mas a bola subiu demais e foi por cima do gol do Juventude.

Um minuto depois, o Cuiabá quase abriu o placar mais uma vez. Lucas Fernandes recebeu na entrada da grande área, teve tempo para dominar e chutou colocado para boa defesa do goleiro Gabriel.

Depois dos dez primeiros minutos de pressão do Cuiabá no segundo tempo, a partida entre as equipes esfriou bastante. O ritmo caiu e o Juventude passou a se defender um pouco mais, enquanto o Dourado ficou com a posse de bola e tentava criar alguma oportunidade.

E foi aos 36 minutos que os donos da casa conseguiram de fato abrir o marcador. Após rebote na entrada da área, o Cuiabá inaugurou o placar com chute de fora da área de Lucas Fernandes. No entanto, o juiz viu uma bola na mão do defensor do Juventude dentro da área e assinalou a penalidade máxima. Após revisão no VAR, porém, acabou anulando o pênalti.

Já no fim do jogo, o goleiro Gabriel ainda salvou o Juventude de sair derrotado da Arena Pantanal. Ramon cobrou lateral para dentro da área e Filipe Augusto chegou finalizando de primeira, obrigando o arqueiro rival a fazer grande defesa.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 0 x 0 JUVENTUDE

Data: 05 de setembro de 2024, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Alan Empereur, Bernardo Franco, Lucas Fernandes e Denilson (Cuiabá) / Lucas Barbosa e Jair Ventura (Juventude)

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Filipe Augusto), Lucas Fernandes (Gustavo Sauer) e Max (Denilson); Jonathan Cafu (Railan), Derik Lacerda e Clayson (Eliel).



Técnico: Bernardo Franco

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio); Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Marcelinho), Erick Farias (Diego Gonçalves) e Carillo (Edson Carioca).



Técnico: Jair Ventura