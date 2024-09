Corinthians: movimento anti-Augusto Melo sobe o tom por impeachment

Nesta quinta-feira (5), o Movimento Reconstrução SCCP lançou oficialmente as suas lideranças e subiu o tom no discurso "anti-Augusto Melo". O grupo, que se diz apartidário, pede a destituição do atual presidente do Corinthians.

O que aconteceu

O ex-presidente Mário Gobbi, o ex-vice-presidente Antonio Roque Citadini, e Caetano Blandini, atual membro do Conselho de Orientação, citaram os "atos ilícitos da gestão" como os principais motivos para mobilizar os cerca de 90 conselheiros que pediram o impeachment de Augusto.

Não é um ato oposicionista. É a gestão dele contra ele próprio. Os fatos começaram com um ato corajoso do segundo vice-presidente dele [Armando Mendonça], que denunciou a fraude do contrato com a Vai de Bet. Nenhum grupo político começou o processo de denúncias da gestão nefasta de Augusto Melo, foi o próprio vice dele que fez a maior denúncia, de maior gravidade, dos atos ilícitos que constam na gestão. O que devemos fazer? Ficar parado vendo o monstro emergir da lagoa? Vendo o Corinthians sangrar em uma hemorragia jamais vista? Mário Gobbi, ex-presidente e diretor de futebol do Corinthians

O processo contra Augusto Melo caminha para o Conselho de Ética. Depois disso, o presidente terá de apresentar sua defesa em relação às acusações a respeito do contrato com a Vai de Bet.

Augusto age de "má fé", diz movimento

O tom da entrevista foi duro no geral. Os porta-vozes do movimento usaram adjetivos fortes para definir o atual presidente do clube. A palavra "mitômano" — mitomania é um transtorno psicológico que faz com que a pessoa tenha a compulsão de mentir — foi usada pelo menos seis vezes durante a conversa com os jornalistas.