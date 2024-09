Corinthians inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Juventude pela Copa do Brasil

O Corinthians iniciou nesta quinta-feira, às 11h (de Brasília), a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o Juventude, na Neo Química Arena, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h.

A partir das 11h desta quinta-feira, apenas não pagantes e PCDs poderão garantir seus ingressos. Nas próximas horas, a abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa de sócios Fiel Torcedor.

A comercialização para o público geral começa somente na segunda-feira, também a partir das 11h. Os ingressos serão vendidos exclusivamente através do site fieltorcedores.com.br e variam entre R$ 50 e R$ 240.

No jogo de ida, no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu por 2 a 1. Com isso, caso queira a classificação, o Corinthians precisa da vitória.

Enquanto o triunfo por um gol de diferença leva o jogos para os pênaltis, a vitória por dois tentos ou mais garante a classificação do Timão. O empate ou um novo revés garante a classificação dos gaúchos.

Confira todos os valores

Norte - R$ 50,00



Sul - R$ 220,00



Leste superior lateral - R$ 90,00



Leste superior central - R$ 90,00



Leste inferior lateral - R$ 100,00



Leste inferior central - R$ 150,00



Oeste superior - R$ 170,00



Oeste inferior corner - R$ 220,00



Oeste inferior lateral - R$ 240,00