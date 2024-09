Como Santos driblou oferta do Vasco e acertou retorno de Luan Peres

O Santos acertou o retorno de Luan Peres para reforçar o seu setor defensivo nesta reta final de temporada. O zagueiro, porém, quase tomou outro rumo na janela de transferências.

Sem ser aproveitado no Fenerbahçe, da Turquia, o jogador de 30 anos atraiu os olhares de alguns clubes. Além do Peixe, o Vasco também queria contar com o atleta. E a proposta do Cruzmaltino era financeiramente melhor em relação a do Alvinegro Praiano.

Em um primeiro momento, o Santos entendeu que não seria viável concretizar a transferência e chegou a desistir das conversas, abrindo negociação com Riccieli, do Famalicão, de Portugal.

As tratativas com os portugueses fluíram bem, mas, na última hora, Riccieli acabou não gostando de algumas condições impostas no contrato e melou a transação.

Com pouco tempo restando para encerrar a janela de transferências, o Santos correu atrás de Luan Peres novamente. A diretoria melhorou os números - ainda sem superar o Vasco - e recebeu o sinal positivo do zagueiro.

Pesou a favor do Peixe o carinho de Luan Peres pelo clube e pela cidade. O atleta tinha o desejo de voltar a morar em Santos e viu esse retorno com bons olhos.

O zagueiro foi vice-campeão da Libertadores com a camisa alvinegra, em 2020, e nunca escondeu a afeição que sente pelo Santos. Na sua primeira passagem, foram 90 partidas e cinco assistências.

Ele, agora, vem para brigar por posição com Gil, João Basso, Alex e Jair, que teve uma proposta do Porto recusada pela diretoria.

No Brasil, Luan Peres jogou por Portuguesa, Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta, Fluminense e Santos. Após deixar o Peixe, ele defendeu o Olympique de Marselha, da França, e o Fenerbahçe, da Turquia.

O defensor, entretanto, vem de uma grave lesão no joelho, sofrida no ano passado. Por esse motivo, ele participou de apenas três jogos na temporada anterior. Sua última aparição foi em um amistoso contra o Petrolul, no fim de junho deste ano.

Luan Peres é o sexto reforço do Santos nesta janela de transferências. O clube também contratou o goleiro Renan, os atacantes Wendel Silva, Billy Arce, Yusupha Njie, além do meia-atacante Laquintana.