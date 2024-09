Como joga Yusupha Njie? Gambiano se apresenta à torcida do Santos e vive expectativa por estreia

Os torcedores do Santos vivem a expectativa de verem Yusupha Njie em ação. O atacante foi apresentado na Vila Belmiro nesta quarta-feira e aproveitou para antecipar o que os fãs podem esperar dele em campo.

"Eu sou um jogador que gosto de jogar em todas posições no ataque. Eu gosto de jogar pela esquerda, direita, ponta de lança, segundo atacante, como 10... gosto de tudo. Depende do professor. Para mim, gosto de jogar", comentou.

"Minha característica é de velocidade, gosto de jogar com bola, de fazer gols", completou.

Njie começou a sua carreira no Real de Banjul, da Gâmbia. Na sequência, passou por FUS Rabat, de Marrocos, Boavista, de Portugal, e Al-Markhiya, do Catar.

O gambiano passou seis temporadas no futebol português. Ao todo, foram 141 jogos com a camisa do Boavista, além de 36 gols e cinco assistências. Na última temporada, no futebol catari, ele disputou 26 embates, balançou as redes 10 vezes e foi garçom em quatro oportunidades.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Joinville a partir das 16 horas (de Brasília).

Njie já foi regularizado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF. Com isso, ele está à disposição do técnico Fábio Carille.

"Eu estou muito bem. Estou começando a jogar com a equipe. Estou aqui para ajudar. Estou pronto, depende do treinador. Eu estou pronto para ajudar a equipe essa grande equipe a ajudar a voltar à primeira divisão", finalizou.