Como Flamengo aproveitou folga para preparar reforços e volta de lesionados

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo volta nesta quinta-feira (5) ao Ninho do Urubu para iniciar a preparação visando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois de três dias de folga, o elenco se reapresenta completo pela manhã. Mas o começo da semana não foi de descanso para todos. Lesionados e reforços estiveram no CT normalmente. O clube recebeu, entretanto, uma péssima notícia com a lesão de Pedro.

O que aconteceu

O Fla ainda tem mais uma folga até voltar a jogar. O elenco treina quinta, sexta e sábado, folga domingo e depois volta a partir de segunda até o jogo conra o Bahia, na quinta-feira, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

Durante os dias de descanso, o departamento médico continuou funcionando, e a rotina dos reforços seguiu. O clube quer aproveitar os 10 dias para chegar forte diante do Tricolor.

O Flamengo, porém, perdeu Pedro. Destaque do ano, o atacante rompeu o ligamento do joelho durante treino da seleção e está fora da temporada. Ele agora retorna ao Rio de Janeiro para ser avaliado pelo clube e iniciar a recuperação. Para o setor, Tite terá de preparar Gabigol e Carlinhos.

Erick Pulgar também apresentou problema físico na seleção chilena. Ele sentiu e acabou cortado do primeiro jogo do Chile. O volante, porém, não retorna, e a seleção tem a expectativa de usá-lo na segunda partida.

Reforços no Ninho

Os reforços fizeram trabalhos na academia e no campo. O Fla se prepara para tê-los à disposição no clássico diante do Vasco pelo Campeonato Brasileiro (no dia 15). Vale lembrar que Charly Alcaraz cumpre suspensão depois de ser expulso na estreia e é aguardado contra o Peñarol na Libertadores dia 19.

Alex Sandro e Gonzalo Plata treinaram na terça e na quarta-feira. Alcaraz se reapresentou somente na quarta após folgar, já que entrou em campo contra o Corinthians.

O trio não pode jogar na Copa do Brasil. Dos quatro contratados, apenas Michael chegou a tempo de ser inscrito nas quartas de final, mas se lesionou. Por isso, fica fora dos dois mata-matas nessa fase.

Todos estão regularizados. Gonzalo Plata foi o último a sair no BID da CBF. Alex Sandro, que não joga desde maio, estava mantendo a forma em Portugal e vive precisa se condicionar para estrear.

Lesionados em recuperação

O departamento médico também segue a todo vapor. O Flamengo espera ter pelo menos Gabigol e Léo Pereira de volta após a Data Fifa. Os dois estão em estágio mais avançado de recuperação e devem retornar aos trabalhos com o grupo nesta semana.

Varela também passou os últimos dias em recuperação antes de ir para a seleção. Ele acabou convocado, mas só pode atuar no segundo jogo por uma suspensão. Por isso, ficou no Rio e viaja somente nesta quinta. No Uruguai, será avaliado para saber se tem condições de jogo após sentir novamente o quadril.

Arrascaeta ainda é dúvida. O Fla vive uma expectativa sobre a volta do uruguaio, mas dependerá da evolução dele nos próximos dias. O meia estava em um estágio de recuperação ainda atrás de Gabigol. Ambos sofreram com lesões na posterior da coxa.

De la Cruz e Michael seguem fora. Os dois se lesionaram no jogo de ida contra o Bahia, na vitória por 1 a 0 do Fla. O uruguaio vai retornar antes e teve recuperação prevista entre duas e três semanas. O atacante precisará de um mês e meio a dois meses.

Alex Sandro será apresentado oficialmente nesta quinta. Ele concede a primeira entrevista coletiva a partir das 13h no Ninho. Na sexta, é a vez de Alcaraz; na segunda-feira, de Plata.