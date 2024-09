Com Vitor Roque titular, Seleção Brasileira sub-20 ganha do México em amistoso em São Januário

Em um amistoso disputado em São Januário, a Seleção Brasileira sub-20 ganhou do México por 2 a 1. Arthur Dias, do Athletico-PR, e Rayan, do Vasco, cravaram os gols do Brasil, enquanto João Cunha (contra) marcou o dos visitantes. Vitor Roque, ex-Barcelona e agora jogador do Real Betis, foi titular e capitão.

Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque, foi emprestado para o Betis e, inclusive, já estreou pela equipe, na derrota para o Real Madrid, por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. O jovem brasileiro espera ganhar minutos nesta temporada e considerou o novo destino como o ideal.

Brasil e México voltam a se enfrentar neste domingo, novamente, em São Januário.

Jogadores ligados ao Corinthians, Santos e Palmeiras marcaram presença na convocação e participaram do confronto. O Timão foi representado por Breno Bidon, titular e camisa 8. Ex-jogadores como Pedro (Zenit), Wesley (Al-Nassr) atuaram em São Januário.

Pelo Santos, JP Chermont foi titular da lateral direita. Além disso, o atacante Deivid Washington (Chelsea) também esteve no gramado, entrando no lugar de Vitor Roque, na etapa complementar.

O Palmeiras, por sua vez, não teve nenhum jogador presente dentro de gramado de São Januário. Porém, o jovem Luis Guilherme, que atuou pelo Verdão nesta temporada, assumiu a camisa 10 e foi titular. Agora, o jogador defende o West Ham, da Inglaterra.

Arthur Dias inaugurou o marcador aos 12 minutos da etapa complementar. Após cruzamento, o zagueiro subiu mais alto que a defesa mexicana e cabeceou firme para o fundo das redes. O outro gol brasileiro saiu um minuto depois, de uma finalização de Rayan.

O gol mexicano ocorreu aos 38 minutos. Após cruzamento rasteiro pela esquerda, João Cunha empurrou contra o próprio patrimônio.