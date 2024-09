Com inflamação na coxa, Pedrinho é preservado pelo Santos e não viaja a Santa Catarina

O Santos tem uma nova baixa para a partida deste sábado, diante do Brusque, pela 25ª rodada da Série B. O atacante Pedrinho apresentou um processo inflamatório na coxa direita e foi preservado pela comissão técnica.

Sendo assim, o jogador não viaja com o elenco para Santa Catarina nesta tarde. O grupo chega a Joinville ainda nesta quinta-feira e, na sexta, treina no palco do jogo, marcado para sábado, às 16h (de Brasília).

Pedrinho não é o único desfalque do Peixe para a partida. Além dele, Fábio Carille também não contará com o lateral direito JP Chermont. Ele está com a Seleção Brasileira sub-20.

Já do lado esquerdo da defesa, Gonzalo Escobar participou do treinamento desta quinta e está à disposição de Carille para o confronto. O argentino vinha tratando uma contusão na coxa esquerda, mas se recuperou a tempo e viaja com o restante do plantel.

O Santos, ainda, vive a expectativa por estreias contra o Brusque. Os atacantes Ignacio Laquintana e Yusupha Njie já trabalham com o grupo e podem ser relacionados. Apenas Luan Peres não treina no CT Rei Pelé. Já Julio Furch volta de lesão no ombro e fica à disposição.

Portanto, a possível escalação da equipe é: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel.

O Santos vive má fase na Série B e, com o empate contra a Ponte Preta, caiu para o quarto lugar do torneio. A equipe tem 40 pontos e está três atrás do líder Novorizontino. Os resultados recentes aumentaram a pressão sobre o técnico Fábio Carille.