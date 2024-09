Charles ignora adaptação no Corinthians e vira homem de confiança de Ramón em menos de dois meses

O volante Charles mal chegou, mas já assumiu uma função importante no Corinthians. Há menos de dois meses pelo Timão, o jogador é um dos homens de confiança do técnico Ramón Díaz e tem sido titular da equipe.

Charles foi anunciado como reforço do Corinthians no dia 24 de julho deste ano. Ele iniciou sua trajetória como uma opção no banco de reservas, mas, aos poucos, foi ganhando espaço e cavou a sua vaga no time titular.

O atleta de 28 anos ganhou oportunidades principalmente por conta das lesões no setor. Alex Santana, que se tornou titular também em pouco tempo, sofreu uma contusão na coxa esquerda. Em determinando momento da temporada, Raniele também sofreu com problemas físicos.

Coube então a Charles assumir a titularidade no setor. Ele superou a desconfiança da torcida e atuou desde o começo em cinco das seis últimas partidas do Corinthians na temporada. Ele só não foi utilizado no jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, quando Ramón Díaz poupou a maior parte dos titulares.

Sem muito tempo para se adaptar, portanto, o meio-campista já pode dizer que é dono da função. No triunfo sobre o Flamengo, por exemplo, no último domingo, ele dividiu a titularidade no meio-campo com José Martínez, outro que o Timão contratou para a posição.

Charles, contudo, não poderá disputar o próximo compromisso da equipe, diante do Botafogo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e precisará cumprir suspensão.

O duelo ocorrerá após a data Fifa, no dia 14, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Corinthians chega para a partida embalado pela vitória sobre o Rubro-Negro, mas ainda está na zona de rebaixamento do Brasileiro, com 25 pontos conquistados.