Carol Santiago e Talisson Glock conquistam a prata na natação dos Jogos Paralímpicos de Paris

Os brasileiros Carol Santiago e Talisson Glock conquistaram a medalha de prata em provas da natação dos Jogos Paralímpicos de Paris nesta quinta-feira. A nadadora alcançou o segundo lugar nos 100m peito na classe S12 (baixa visão). Maior medalhista de ouro paralímpica na história do Brasil, a pernambucana já havia conquistado outras quatro medalhas nesta edição dos Jogos Paralímpicos: ouro nos 50m livre S12, ouro nos 100m livre S12, ouro nos 100m costas S12 e prata no revezamento 4x100m livre.

Carol encerrou a prova com o tempo de 1min15s62. A medalha de ouro foi para a alemã Elena Krawzow, batendo o recorde mundial com 1min12s54. A chinesa Jietong Zheng completou o pódio com 1min20s03.

Publicado por @brasilparalimpico Ver no Threads

Ainda nesta quinta-feira, Talisson Glock conquistou a medalha de prata na final dos 100m livre na classe S6 (limitação físico-motora). O nadador de 29 anos fez o tempo de 1min05s27, ficando atrás do italiano Antonio Fantin, que bateu o recorde paralímpico com 1min03s12. O francês Laurent Chardard completou o pódio com 1min05s28.

Outro brasileiro envolvido na mesma disputa, o nadador Daniel Xavier Mendes ficou na sexta colocação, com o tempo de 1min07s58.