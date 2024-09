Cuiabá e Juventude empatam após pouco futebol e VAR decisivo

Cuiabá e Juventude empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira (5), na Arena Pantanal, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi marcado pela pouca efetividade das equipes no ataque. Além disso, o único "gol" da partida, marcado por Lucas Fernandes, do Cuiabá, foi anulado em um lance confuso na área.

O meia chutou a bola num rebote após Denilson finalizar no braço de Ronaldo, meia do Juventude. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou o pênalti, o jogo foi paralisado, e o gol de Lucas não valeu. No entanto, o VAR chamou Felipe para rever o lance, e ele anulou também o pênalti.

Com o empate, o Cuiabá segue na vice-lanterna do campeonato, com 22 pontos e um jogo a menos que Corinthians e Vitória, times que também estão na zona de rebaixamento. Já o Juventude chega a 29 pontos e está em 13º lugar, quatro pontos à frente do Timão.

O próximo duelo do Cuiabá pelo Brasileirão é contra o Internacional, fora de casa, no dia 16. Já o Juventude enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (11).

Como foi o jogo

O Juventude começou melhor na partida e terminou o primeiro tempo com mais chances de gols criadas. O veterano Nenê foi o principal armador pelo lado do time gaúcho, enquanto Clayson foi quem mais buscou jogo no time do Cuiabá.

O Cuiabá reagiu no 2º tempo e dominou as ações, mas criando poucas chances efetivas de gol. Aos 35 minutos do segundo tempo, ocorreu o grande lance da partida: o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti após Denilson, do Cuiabá, chutar a bola no braço de Ronaldo, zagueiro do Juventude. No lance, o meia Lucas Fernandes chegou a fazer o gol na rebatida, mas o árbitro já havia marcado o pênalti.

O VAR chamou o árbitro para rever o lance. O zagueiro estava com o braço junto ao corpo, e o pênalti foi cancelado, deixando o Cuiabá sem o gol de Lucas Fernandes e sem a chance de abrir o placar com a penalidade.