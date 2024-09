Bruno Guimarães comenta volta a Curitiba e analisa possível dupla com André no meio-campo

Com passagem importante pelo Athletico-PR, o volante Bruno Guimarães está de volta a Curitiba. O jogador se mostrou muito contente em voltar à cidade paranaense, esperando que o local ajude a Seleção Brasileira a superar a campanha ruim na última Copa América.

"É um novo start para a gente, ainda mais depois desta última Copa América. Aqui é uma cidade onde tenho muito história, fui muito feliz. Treinamos no CT do Caju, onde eu já morei por muito tempo. Estou muito feliz de voltar aqui. Espero que dê tudo certo aqui em Curitiba, uma cidade muito especial para mim", disse o jogador. em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O volante do Newcastle, da Inglaterra, analisou uma possível dupla com André no meio-campo do time de Dorival Júnior.

"Eu espero um time com muita movimentação, com muita liberdade (com André). Nós queremos dificultar a marcação para eles. É isso o que eu acho que o Dorival pensou. Sem dúvida vou ter mais participação no ataque, pisando mais na área, algo que eu goste de fazer", acrescentou Bruno Guimarães.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil recebe o Equador nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Couto Pereira. Na próxima terça, o Brasil visita o Paraguai, às 21h30, em Assunção.