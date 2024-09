Brasil x Equador: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira, em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Seleção terá pela frente o Equador, às 22h (de Brasília), em Curitiba.

Onde assistir: A partida será transmitida pela Globo e SporTV.

Os brasileiros estão pressionados pelas más campanhas nas Eliminatórias e na Copa América. A equipe comandada por Dorival Júnior está na sexta posição, com sete pontos, na busca por um lugar no próximo Mundial.

A vitória diante da torcida é fundamental para o Brasil ganhar um pouco de tranquilidade visando a sequência da competição. Um tropeço pode fazer a Seleção Brasileira sair da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Para esta partida, o técnico Dorival Júnior ganhou dois desfalques no início da preparação. O atacante Pedro sofreu lesão grave no joelho e foi cortado. Já o zagueiro Éder Militão foi desconvocado por conta de lesão muscular na coxa direita. Com isso, Endrick, no ataque, e Marquinhos, na defesa, são as duas prováveis peças para o time titular.

O volante Bruno Guimarães prevê uma equipe com muita movimentação.

"Um time com muita movimentação, a gente não quer marcar posição, rodar o primeiro, segundo, até o terceiro homem com o Paquetá, para dificultar a marcação deles. Vou ter mais participação no ataque, com liberdade para pisar na área. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar os três pontos em Curitiba", disse.

Do outro lado, o Equador vem em grande momento. Além de estarem em quinto, os visitantes vivem uma sequência sem derrotas nas Eliminatórias.

Os equatorianos ainda saíram da Copa América após grande partida contra a campeã Argentina. O adversário do Brasil foi derrotado nos pênaltis após o empate por 2 a 2.

FICHA TÉCNICA



BRASIL X EQUADOR

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Data: 6 de setembro de 2024, sexta-feira



Hora: 22h (de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)



VAR: Silvio Trucco (ARG)

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinicius Junior



Técnico: Dorival Júnior

EQUADOR: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Gruezo e Alan Franco; Kendry Páez, Valencia e Sarmiento



Técnico: Sebastián Beccacece