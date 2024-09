Brasil vence China e conquista bronze no golbol masculino nas Paralimpíadas

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira masculina de golbol conquistou a medalha de bronze nas Paralimpíadas. A equipe nacional venceu a China por 5 a 3, na Arena Paris 6, pela disputa do terceiro lugar. Os gols foram anotados por Leomon Moreno (3) e Parazinho (2).

Com o resultado, o Brasil garantiu o quarto pódio seguido ao conjunto em Jogos Paralímpicos ? ouro em Tóquio 2020, bronze no Rio 2016 e prata em Londres 2012.

Enquanto o feminino busca sua primeira medalha paralímpica na história e também enfrenta a China pela disputa do terceiro lugar. O jogo será disputado ainda nesta quinta, às 10h (de Brasília).

Nas duas últimas edições, as mulheres conquistaram seus melhores resultados e chegaram próximas de conquistar uma medalha, mas ficaram com duas quartas colocações, em Tóquio 2020 e no Rio 2016.

No duelo entre Brasil e China pelo masculino, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e de um único gol. O país sul-americano abriu o placar faltando 5min35 para o fim, com Leomon Moreno, e segurou o resultado.

Por outro lado, a etapa final foi bastante agitada. Logo no início, a Seleção Brasileira fez mais três gols e deu tranquilidade para o restante do jogo. A China chegou a fazer o primeiro, mas em seguida tomou seu quinto gol. No fim da partida, os asiáticos marcaram mais duas vezes, porém a distância era grande e o Brasil garantiu a medalha de bronze.