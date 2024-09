Brasil estreia na canoagem e terá medalhista de ouro no judô em nono dia de Paralimpíadas; veja agenda

O Brasil segue em busca de medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris e, nesta sexta-feira, isso não será diferente. O dia será recheado de disputas para os atletas brasileiros, que vão atrás de novas conquistas para o país.

A principal novidade desta sexta-feira será o início da canoagem. A modalidade passou a ser incluída no programa paralímpico a partir da Rio 2016 e já rendeu quatro medalhas ao Brasil. Nesta modalidade, em diferentes categorias, o país terá oito representantes em Paris - incluindo Fernando Rufino, que busca o bicampeonato nos 200m da canoa na classe VL2.

O judô brasileiro também entra em ação nesta sexta-feira novamente. Alana Maldonado, que luta na categoria até 70kg da classe J2, estará no tatame para defender sua medalha de ouro, conquistada em Tóquio 2020. Outros quatro atletas, além de Alana, também terão suas respectivas disputas.

Já na natação, um dos esportes mais tradicionais do Brasil em Paralimpíadas, os brasileiros entram na piscina francesa para nove eliminatórias. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, dono de três medalhas de ouro nessa edição dos Jogos, vem para a prova dos 50m livre da classe S3. Enquanto isso, a mineira Laila Suzigan entra direto na final dos 400m livre da classe S6, já no período da tarde.

Por fim, no atletismo, os atletas brasileiros poderão brigar por vagas em seis finais - a depender do desempenho do revezamento 4x100m, que disputará a eliminatória no período da manhã.

O Brasil se encontra, neste momento, em oitavo lugar no quadro de medalhas das Paralimpíadas de Paris, com 62 conquistas - 15 de ouro, 18 de prata e 19 de bronze. O país segue subindo ao pódio em diversas modalidades, porém pelo critério de medalhas de ouro, foi ultrapassado nos últimos dois dias por Países Baixos, França, Itália e Ucrânia. A China continua na liderança, com 166 medalhas, sendo 74 de ouro.

Veja a programação completa do Brasil nas Paralimpíadas nesta sexta-feira (horários de Brasília):

Atletismo



5h04 - Izabela Campos - arremesso de peso (F12) - final direta



5h08 - Lorraine Aguiar, Clara Daniele e Viviane Soares - 200m (T12) - eliminatória



6h08 - Antônia Keyla - 1500m (T20) - final direta



6h20 - Petrúcio Ferreira, Thomaz Moraes e Lucas Lima - 400m (T47) - classificatória



7h57 - Petrúcio Ferreira, Ariosvaldo Fernandes, Verônica Hipólito e Lorena Spoladore - 4x100m - eliminatória



14h04 - Thiago Paulino - arremesso de peso (F57) - final direta



14h31 - Alan Fonteles - 400m (T62) - final direta



14h42 - possível semifinal 200m feminino (T12)



14h48 - Débora Lima, Zileide Cassiano e Jardênia Félix - salto em distância (T20) - final direta



15h09 - Bartolomeu Chaves, Ricardo Mendonça e Christian Gabriel - 200m (T37) - eliminatória



15h37 - Aser Ramos - 100m (T36) - eliminatória



15h56 - possível final 4x100m

Natação (eliminatórias)



4h30 - Talisson Glock - 400m livre (S6)



4h45 - Samuel Oliveira - 50m borboleta (S5)



4h53 - Esthefany Rodrigues - 50m borboleta (S5)



5h34 - Gabriel Bandeira e Arthur Ribeiro - 100m costas (S14)



5h45 - Ana Karolina Oliveira - 100m costas (S14)



5h54 - Gabriel Araújo - 50m livre (S3)



6h11 - Patrícia Santos e Lídia Cruz - 50m livre (S4)



6h19 - Wendell Belarmino - 100m borboleta (S11)



6h28 - Gabriel Cristiano - 100m livre (S8)



12h30 - início das finais



12h41 - Laila Suzigan - 400m livre (S6) - final

Canoagem



5h - Luis Cardoso Silva - 200m caiaque - KL1



5h10 - Fernando Rufino - 200m caiaque - KL2



5h20 - Débora Benevides - 200m canoa - VL2



5h30 - Mari Santilli - 200m caiaque - KL3



5h40 - Miqueias Rodrigues - 200m caiaque - KL3



6h25- Adriana Azevedo - 200m caiaque - KL1



6h45 - Fernando Rufino e Igor Tofalini - 200m canoa - VL2



6h55 - Aline Oliveira e Mari Santilli - 200m caiaque - KL3

Ciclismo de estrada



4h30 - Lauro Chaman - percurso - C4-5 - eliminatória

Esgrima em cadeira de rodas



4h - Carminha Oliveira x Jataya Taylor (Estados Unidos) - espada - classe A - eliminatória



4h - Rayssa Veras x Vitoria Isaacson (Estados Unidos) - espada - classe A - eliminatória



4h - Lenilson Oliveira x William Shoonover (Estados Unidos) - espada - classe A - eliminatória



4h40 - Jovane Guissone x adversário a definir- espada - classe B - oitavas de final



5h10 - Mônica Santos x Eun Hye Cho (Coreia do Sul) - espada - classe B - oitavas de final



6h40 - Início das repescagens, quartas de final e semifinais



13h30 - Disputas por medalhas

Halterofilismo



7h - Ezequiel Corrêa - categoria até 72kg



8h35 - Ana Paula Marques - categoria até 61kg



12h - Maria de Fátima Castro - categoria até 67kg



13h35 - Aílton de Souza - categoria até 80kg

Judô



5h - Lúcia Araújo x Dayana Fedossova (Cazaquistão) - categoria até 57kg - J2



5h - Brenda Freitas x Merve Uslu (Turquia) - categoria até 70kg - J1 - quartas de final



5h - Kelly Kethyllin x Ina Kaldani (Geórgia) - categoria até 70kg - J2 - quartas de final



5h - Alana Maldonado x rival a definir - categoria até 70kg - J2 - semifinal



5h - Harlley Arruda x Dongdong Camanni (Itália) - até 73kg -J1 - oitavas de final



11h - finais

Tênis de mesa



8h - Danielle Rauen x Alexa Szvitacs (Hungria) - WS9 - quartas de final