Bolívia x Venezuela: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelas Eliminatórias

A sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas terá início nesta quinta-feira. A Bolívia recebe a Venezuela às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, com transmissão do Sportv 4.

Os donos da casa buscam a segunda vitória na competição. A Bolívia tem apenas três pontos e mira mais um triunfo para se aproximar da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Os bolivianos contam com a altitude para conquistar um triunfo nas Eliminatórias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Federación Boliviana de Fútbol (@fbf_oficial)

Do outro lado, a Venezuela vem em grande momento. Além de viver uma sequência positiva nas Eliminatórias, os visitantes estão motivados por terem chegado longe na Copa América.

Uma vitória na altitude vai fazer os venezuelanos se consolidarem entre os líderes do torneio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por La Vinotinto (@selevinotinto)

CLASSIFICAÇÕES

Bolívia: 9º colocada, com três pontos

Venezuela: 4º colocada, com nove pontos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívia: Viscarra; Diego Medina, Cuéllar, Haquín, Sagredo, Roberto Fernández; Justiniano, Villamil; Terrazas, Ramiro Vaca e Cesar Menacho



Técnico: Oscar Villegas

Venezuela: Rafael Romo; Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro; José Martínez, Savarino, Herrera; Soteldo, Machís e Rondón



Técnico: Fernando Batista