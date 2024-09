Atlético-MG inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil

O Atlético-MG iniciou nesta quinta-feira, às 11h (de Brasília), a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o São Paulo, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida na Arena MRV está marcada para a próxima quinta-feira (12), às 21h45.

As vendas estão sendo realizadas de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa de sócios-torcedores. Enquanto o comércio para o público geral será ainda nesta quinta-feira, às 22h, para os visitantes será apenas nesta sexta-feira, às 16h.

Os ingressos com preço inteiro variam entre R$ 167,00 e R$ 877,00.

??? Decisão na Arena MRV! A venda de ingressos para a partida da próxima quinta (12), pela volta das quartas da Copa do Brasil, começa hoje, às 11h! Bora fazer uma grande festa, Massa!?? ? atletico.com.br/galo-x-sao-paulo-venda-de-ingressos-para-copa-do-brasil/ ?? ingressos.galonaveia.com.br [image or embed] ? Atlético (@atletico.bsky.social) Sep 5, 2024 at 10:03

No jogo de ida, no Morumbis, o Atlético-MG conseguiu um grande resultado e venceu por 1 a 0. Portanto, o empate já garante a classificação do Galo para a próxima fase. O São Paulo, por sua vez, precisa vencer de qualquer jeito caso queira seguir vivo na competição.

O classificado de Atlético-MG e São Paulo enfrentará nas semifinais o vencedor de Athletico-PR e Vasco.

Datas e horários do início da venda de Atlético-MG x São Paulo na Arena MRV

5/9 - 11h: Forte e Vingador / Preto / Internacional



5/9- 17h: Prata



5/9 - 18h: Branco / Clubes



5/9 - 19h: Arena MRV



5/9 - 19h30: GNV da Massa



5/9 - 20h: 4 Adicionais para as modalidades do GNV



5/9 - 22h: Público Geral



6/9 - 16h: Visitante