Argentina ganha do Chile e abre cinco pontos na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta quinta-feira, a Argentina deu mais um importante passo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Pela sétima rodada, no Monumental de Núñez, a Albiceleste ganhou do Chile por 3 a 0, com gols anotados por MacAllister, Julián Álvarez e Dybala.

Antes da bola rolar em Buenos Aires, o ídolo Ángel Di María recebeu uma homenagem no gramado do estádio do River Plate. O atacante se aposentou da seleção da Argentina após a conquista da Copa América, diante da Colômbia, em julho. O ex-camisa 11 da Albiceleste foi ovacionado por todos os presentes e recebeu uma placa colaborativa de Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol.

Agora, com os três pontos conquistados, a seleção argentina se isola ainda mais na ponta da tabela das Eliminatórias, com 18 pontos, sendo seis vitórias e apenas uma derrota. O Uruguai, segundo lugar, tem 13 e entra em campo nesta sexta. O Chile, por sua vez, diante do revés, continua com cinco unidades na nona colocação.

Pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina joga novamente na próxima terça-feira (10), às 17h30 (de Brasília), diante da Colômbia. A partida acontece no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Do outro lado, o Chile entra em campo também na próxima terça, às 18h, para encarar a Bolívia, no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago.

A Argentina inaugurou o marcador logo aos 3 minutos da etapa complementar. Em jogada bem tramada pela direita do campo de ataque, Julián Álvarez cruzou rasteiro, Lautaro Martínez fez o corta-luz e MacAllister, de perna direita, finalizou para estufar as redes de Gabriel Árias.

Aos 39 minutos, a Argentina aumentou a vantagem em Buenos Aires. Enzo Fernández roubou a bola em um vacilo na saída do Chile e passou para Lo Celso. O meio-campista encontrou Álvarez, que emendou um foguete de canhota de fora da área. Antes de entrar, a bola bateu no travessão.

Para fechar a conta, aos 45 minutos, a Argentina anotou o terceiro. Garnacho tocou para Paulo Dybala, que, dentro da área, finalizou rasteiro de perna esquerda no canto direito de Gabriel Árias. A bola passou no espaço entre a perna do goleiro e a trave. O jogador da Roma vestiu a 10 no duelo, já que o astro Lionel Messi não foi convocado.