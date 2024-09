Arábia Saudita e Indonésia ficam no empate pelas Eliminatórias da Ásia; veja resultados do dia

Arábia Saudita e Indonésia empataram nesta quinta-feira por 1 a 1, no King Abdullah Sports City, em Jedah, em partida válida pelas Eliminatórias Asiáticas. Ragnar Oratmangoen marcou para os indonésios, enquanto Musab Fahd Aljuwayr empatou.

O jogo marcou a estreia das seleções na terceira fase da competição. O Grupo C também conta com Austrália e Japão, que participaram da última Copa do Mundo.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, às 9h (de Brasília). A Arábia Saudita visita a China, no Estádio Dalian Suoyuwan. Já a Indonésia joga em casa, no Gelora Bung Karno Stadium, contra a Austrália.

A Indonésia abriu o placar aos 19 minutos com Oratmangoen, que acertou chute de esquerda da entrada da área.

A Arábia Saudita empatou aos 48, com Aljuwayr, que mandou um potente chute de antes da meia-lua. Aos 34 minutos do segundo tempo, Salem Al-Dawsari ainda perdeu um pênalti.

Veja outros resultados desta quinta-feira pelas Eliminatórias Asiáticas:

Austrália 0 x 1 Bahrein



Japão 7 x 0 China



Coreia do Sul 0 x 0 Palestina



Uzbequistão 1 x 0 Coreia do Norte



Iraque 1 x 0 Omã



Catar 1 x 3 Emirados Árabes



Irã 1 x 0 Quirguistão



Jordânia 1 x 1 Kuwait