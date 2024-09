Alvo do Corinthians, Depay já fez gol em Itaquera e se arrisca na música

O Corinthians surpreendeu na última terça-feira e formalizou uma oferta a Memphis Depay, o atacante holandês que está livre no mercado. A ideia do Timão é ter o jogador por duas temporadas.

Figura importante a camisa 10 da seleção da Holanda na última Eurocopa, Depay já atuou por grandes times em sua carreira. Revelado pelo PSV, o atleta se transferiu ao Manchester United, da Inglaterra, quando ainda era jovem. Ele também defendeu o Lyon, da França, o Barcelona e o Atlético de Madrid, da Espanha, clube o qual ele deixou no fim da última temporada europeia.

O atacante de 30 anos, que já disputou duas Copas do Mundo, é um nome de peso da seleção holandesa. Ele é o mais jovem a marcar um gol pelo país em Mundiais na história. Foi na Copa de 2014, no Brasil, quando possuía apenas 20 anos e quatro meses de idade e balançou as redes em um jogo contra a Holanda.

Naquele Copa, aliás, Depay chegou a fazer um gol na Neo Química Arena, atual estádio do Corinthians. Ele marcou o tento em uma partida contra o Chile, a qual a Holanda venceu por 2 a 0, pela fase de grupos. Ali, entretanto, ele vivia apenas o início de sua trajetória pela seleção nacional.

Cerca de dez anos depois, Memphis ostenta a marca de segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa em jogos oficiais. Ele tem 46 gols, superando nomes como Cruyff, Robben e Bergkamp, e só fica atrás de Van Persie, com 50 bolas na rede.

A carreira de Memphis Depay também é marcada pela personalidade forte do atleta, que supera as quatro linhas e se estende para fora dos campos.

Ele, por exemplo, utiliza o nome "Memphis" nas costas e evita o sobrenome "Depay". Isso porque, segundo revelou o holandês em uma entrevista à BBC, em 2012, o seu pai, Dennis Depay, o abandonou quando ainda tinha quatro anos de idade.

"Não me chamem de Depay, me chamem só de Memphis. Eu não quero explicar exatamente o que acontecia em casa porque eu não quero que as pessoas se sintam envergonhadas. Seguirei assim, quero virar a página", disse o atacante em entrevista.

Memphis, ainda, se dedica à outra carreira fora dos gramados: a musical. Ele se arrisca como rapper nas horas vagas desde 2018, quando lançou o single 'Akwaaba'. Sua música mais famosa é 'No Love', reproduzida mais de 12 milhões de vezes no Spotify e com 20 milhões de visualizações no YouTube.

Em 2020, Depay lançou seu primeiro álbum: 'Heavy Stepper'. Uma das faixas do disco, aliás, é '2 Corinthians 5:7'. O single, no entanto, apesar de parecer uma referência ao Timão, é relacionado a um versículo da Bíblia.

Quanto o Corinthians quer pagar por Depay?

A operação Memphis Depay não é barata, mas a maior parte da quantia seria bancada pela Esportes da Sorte, a atual patrocinadora máster do Corinthians. Como firmado no acordo entre as partes, há uma quantia reservada para que o clube faça uma contratação de peso. O Timão, assim, assumiria um valor menor.

A diretoria alvinegra já enviou a proposta e aguarda o retorno do holandês até semana que vem. Os dirigentes creem que o negócio é sim possível, mas, neste momento, adotam tom pessimista em razão de dois fatores: a alta pedida do jogador e o escândalo envolvendo a Esportes da Sorte.

O Corinthians tem pressa para acertar a contratação de um atacante de impacto, já que os prazos de novas inscrições das competições estão perto do final. A data limite da Copa do Brasil é dia 9 de setembro, a da Copa Sul-Americana é dia 13 e a do Campeonato Brasileiro é dia 20.

Na última janela de transferências, o clube trouxe sete reforços: Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, Charles, José Martínez, Talles Magno e Héctor Hernández.