Alex Sandro explica detalhes de volta ao Brasil e elogia estrutura do Flamengo

Após 13 temporadas na Europa, o lateral esquerdo Alex Sandro voltou ao futebol brasileiro. O jogador de 33 anos foi apresentado nesta quinta-feira e explicou os detalhes de seu retorno. Segundo ele, o aspecto familiar e o projeto mostrado pelo Flamengo foram os principais diferenciais.

"Foi uma decisão natural. Além da parte profissional, tem a parte pessoal. Tenho as minhas filhas que nasceram na Itália e ainda são muito apegadas com o país. Foi uma decisão coletiva. O projeto apresentado pelo Flamengo, além da comissão que eu já conhecia, com os jogadores, isso facilitou a minha vinda, porque era o clube onde me sentia mais familiarizado. Estou muito feliz de ter voltado ao Brasil, de ter vindo ao Flamengo", comentou Alex Sandro.

Com muita experiência no continente europeu, Alex Sandro elogiou as instalações do CT Ninho do Urubu.

"Foi uma ótima recepção. Muitos eu já conhecia através da Seleção Brasileira. É bom rever os amigos. A estrutura do Flamengo não perde em nada para os clubes da Europa, por isso deixo os meus parabéns", acrescentou o lateral.

Em sua última temporada pela Juventus, Alex Sandro marcou um gol em 18 jogos. No total, o jogador defendeu o clube italiano em 327 oportunidades, conquistando o Campeonato Italiano cinco vezes.