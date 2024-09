Wanna Brito bate recorde das Américas e conquista prata no arremesso de peso nos Jogos Paralímpicos

Nesta quarta-feira, a amapaense Wanna Brito conquistou sua primeira medalha em Jogos Paralímpicos. A brasileira levou a prata no arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais que competem sentados) com a marca de 7,89m, o novo recorde das Américas.

O ouro ficou com a campeã paralímpica dos Jogos de Tóquio, a ucraniana Anastasiia Moskalenko, que atingiu a marca de 8,00m, o novo recorde mundial. Já o bronze ficou com Evgeniia Galaktionova, dos Atletas Paralímpicos Neutros (NPA), que fez 7,72 m.

A brasileira afirmou o desejo do ouro, porém ressaltou o orgulho em seu ciclo paralímpico.

"Eu sabia que não seria fácil, na minha vida nada nunca foi fácil. Então, eu queria muito mais, mas infelizmente não veio, mas é isso, vou curtir a prata. Tem muita competição para rolar ainda, eu fico muito feliz, fiquei extramente feliz pelo meu ciclo e queria um ouro para finalizar, mas não deu e está tudo bem. Deus sabe de todas as coisas", começou.

"Eu agradeço todo mundo que me ajudou até aqui, o pessoal do CBP (Comitê Paralímpico Brasileiro), os psicólogos, fisioterapeutas e todo meu departamento, que me ajudou bastante", continuou.

Wanna afirmou que a conquista da prata é um marco histórico em sua carreira e que, agora, novas portas irão se abrir.

"Vou levar a prata com gostinho de ouro. Foi muito difícil, eu sabia que iria ser difícil. Paralimpíadas é isso, para viver esse momento. Queria o ouro, mas a prata vai abrir portas e vai me ajudar bastante", disse.

A paulista Giovanna Boscolo, outra brasileira na prova, terminou em no nono lugar, com a marca de 5,61m. Desse modo, o Brasil chegou a 57 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.