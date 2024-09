Vitor Reis realiza treinos físicos e deve reforçar Palmeiras após data Fifa

O Palmeiras deve ter um reforço para o jogo contra o Criciúma, que acontece após o período da data Fifa. Nesta quarta-feira, na reapresentação do clube, na Academia de Futebol, o zagueiro Vitor Reis iniciou o período de transição física e trabalhou em campo e na parte interna do CT.

O jovem zagueiro foi baixa no Verdão nos jogos contra Cuiabá e Athletico-PR, enquanto tratava de um desgaste causado por um edema na coxa direita.

Outro quadro atualizado foi o do goleiro Marcelo Lomba, que ficou de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo, por dores musculares. O arqueiro fez tratamento de uma pubalgia com o Núcleo de Saúde e Performance.

O clube, por outro lado, não atualizou a situação dos outros jogadores que estão no Departamento Médico, que são: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda) e Mayke (lesão na panturrilha direita).

Com a vitória sobre o Furacão, na última rodada, o Palmeiras diminuiu a distância para o líder Botafogo para três pontos. O Verdão ocupa o terceiro lugar, com 47 pontos, atrás também do Fortaleza. O próximo compromisso do time de Abel Ferreira é no dia 15, contra o Criciúma, pela 26ª rodada do Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília).