Vila Nova ganha do CRB e joga Santos para a quarta colocação da Série B do Brasileiro

A Série B do Campeonato Brasileiro não para. Nesta quarta-feira, na abertura da 25ª rodada, o Vila Nova venceu o CRB, por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro de Alvarenga. Jemmes marcou o gol da vitória dos donos da casa. O triunfo do time goiano complicou a vida do Santos, que caiu para a quarta posição.

Com o resultado, o Vila Nova assumiu momentaneamente a terceira colocação e jogou o Santos para o quarto lugar. O clube de Goiânia foi aos 42 pontos e ultrapassou o Peixe, que tem 40, mas ainda não jogou na rodada. Do outro lado, o CRB segue em situação perigosa na Série B e fica na 16ª posição, com 25 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo para diferentes compromissos. Em jogo atrasado da sétima rodada da Série B, o CRB recebe o Sport na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Do outro lado, o Vila Nova retorna aos gramados apenas no próximo dia 14 de setembro (um sábado), quando enfrenta o Brusque em duelo válido pela 26ª rodada do torneio. A bola rola às 17h, no Estádio Augusto Bauer.

O jogo

A primeira chance do confronto foi criada logo aos dois minutos de jogo. Henrique Almeida desarmou a zaga do CRB na saída de bola e saiu cara a cara com Matheus Albino, mas o goleiro do time alagoano levou a melhor e fez grande defesa para impedir o gol dos donos da casa. Na sequência, a arbitragem parou o lance e marcou falta do atacante do Vila Nova na retomada da bola.

Com 14 minutos, o CRB respondeu e quase abriu o marcador. Após bola alçada na grande área para a segunda trave, Segovia subiu alto e cabeceou para o gol. A bola quase encobriu Dênis Júnior, mas o goleiro do Vila Nova conseguiu espalmar e mandou para escanteio.

Já aos 19 minutos, em bola rebatida para dentro da área, Saimon tentou afastar de cabeça e não conseguiu. Henrique Almeida tentou de bicicleta e a bola acabou sobrando com Alesson, que chutou em cima de Matheus Albino. Após o lance, o árbitro marcou falta de ataque do Vila Nova.

Com 33 minutos no relógio, o Vila Nova teve tudo para inaugurar o marcador, mas não conseguiu. Henrique Almeida apareceu pelo lado esquerdo da grande área, recebeu lindo passe e finalizou. A bola foi desviada pelo goleiro Matheus Albino e ia acabando no fundo das redes, mas Segovia apareceu no último instante e afastou em cima da linha.

O segundo tempo de jogo entre Vila Nova e CRB começou sem grandes emoções. Até os 15 minutos, nenhuma das equipes havia criado grandes oportunidades de gol. A melhor chance foi do clube alagoano, com Falcão, que arriscou o chute forte da intermediária, mas mandou por cima do gol.

E foi quase no fim do duelo que o primeiro gol saiu. Após cruzamento para dentro da área, Jemmes apareceu na segunda trave, subiu mais alto que a zaga do CRB e cabeceou para o fundo das redes, colocando o Vila Nova em vantagem. Ainda no fim do jogo, Matheus Albino fez um milagre e impediu o CRB de levar o segundo gol.