Veja números de Memphis Depay, alvo do Corinthians para o restante da temporada

O Corinthians formalizou uma proposta de dois anos para o atacante holandês Memphis Depay. O jogador está sem clube desde que rescindiu contrato com o Atlético de Madrid em junho.

Nas duas temporadas que atuou na equipe da capital espanhola, Depay anotou 13 gols em 40 jogos, além de três assistências. Antes, o atleta teve passagem pelo Barcelona, com 14 tentos e dois passes para gol em 42 compromissos.

Depay teve boas temporada no Lyon, da França. Ao todo, o atleta somou 76 gols e 54 assistências em 177 partidas pelo clube francês, onde viveu seu auge. No Manchester United, anteriormente, o jogador teve passagem discreta, com sete tentos e três assistências em 53 jogos.

Para acertar a chegada de Depay, o Corinthians utilizaria a quantia reservada pela patrocinadora Esportes da Sorte, como firmado no acordo, além de outro valor que será assumido pelo clube.

O clube formalizou a oferta e agora aguarda o retorno do jogador, que também atrai interesse de outros mercados, como o árabe. O Timão acredita que o negócio pode ser concretizado, mas adota cautela por conta da concorrência.

O Corinthians tem pressa para acertar a contratação de um atacante de impacto, já que os prazos de novas inscrições das competições estão perto do fim. A data limite da Copa do Brasil é dia 9 de setembro, a da Copa Sul-Americana é dia 13 e a do Campeonato Brasileiro é dia 20.

Nesta janela de transferências, o Corinthians já acertou com: Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, Charles, José Martínez, Talles Magno e Héctor Hernández.