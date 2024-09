Ex-patrocinadora do Corinthians é alvo em operação que mira atual parceira

A Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians, também foi alvo da Operação Integration, da Polícia Civil, que cumpriu nesta quarta-feira (4) mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos locais. A Esportes da Sorte, atual patrocinadora do Alvinegro, também é alvo da investigação.

O que aconteceu

A Vai de Bet confirmou o cumprimento do mandado de busca e apreensão e afirmou que contribuirá com as investigações. A empresa destacou que "acompanha a operação da Polícia Civil e que se colocará plenamente à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos".

A casa de apostas explicou que suas atividades "já estão adequadas à regulação do setor". A Vai de Bet informou que deu entrada ao requerimento de licença em agosto deste ano.

A VaideBet informa que acompanha a operação da Polícia Civil e que se colocará plenamente à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que forem solicitados quanto à atuação da empresa e de seus sócios. A marca, no entanto, ressalta que recebeu com surpresa o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nesta quarta-feira, uma vez que desde o ano passado se prontificou em contribuir com as investigações, tendo previamente indicado os endereços e contatos pertinentes. Vai de Bet, em nota oficial

As atividades da empresa até aqui são pautadas pelo estrito cumprimento da legislação vigente e já estão adequadas à regulação do setor para 2025. Ainda no mês de agosto, o Grupo BPX, empresa detentora da marca VaideBet, deu entrada no requerimento da licença junto ao Governo Federal para obtenção da outorga para atuação regularizada no Brasil a partir do início do próximo ano.

Além da Vai de Bet, a Esportes da Sorte também está envolvida nas investigações. A Polícia Civil apreendeu dinheiro e joias de Darwin Henrique da Silva Filho, empresário da empresa Esportes da Sorte. O advogado Pedro Avelino, que representa o empresário, falou com a Globo. "É importante registrar que a gente já se colocou à disposição da autoridade policial há mais de um ano e meio."

A Esportes da Sorte afirmou que está "de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória". A empresa afirmou não teve acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial.

Entenda o caso

A Polícia Civil de Recife cumpre 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores, bloqueio judicial de ativos financeiros e outras medidas cautelares diversas de prisão. Foram apreendidos um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros.

Investigação Integration começou em abril de 2023. O objetivo é identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Os investigados também devem entregar passaportes e, se for o caso, terão o porte de arma suspenso.

A operação culminou na prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra. A mãe da influenciadora de 36 anos, Solange Bezerra, também foi presa.